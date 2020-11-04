إنكوبية تطلق خدماتها لتزيين جدران الغرف بصور فوتوغرافية بلمسة شخصية

كشفت إنكوبية، منصة التسوق الإلكترونية التي تتيح للعملاء اختيار الصور الفوتوغرافية أو تحميلها بأنفسهم لإضفاء لمسة فريدة على جدران المنازل أو المدارس أو المكاتب، عن إطلاق خدماتها المتكاملة والمتميزة التي تضمن للعملاء صوراً مخصصة وفريدة من نوعها، وذلك عبر توفير باقة واسعة من الخيارات والمواصفات بدءاً من عملية الطباعة وإضافة الإطار وحتى التوصيل والتركيب.

كما تقدم المنصة أروع المطبوعات اليدوية عالية الجودة ضمن تشكيلة واسعة من الأحجام والإطارات والألوان، والتي تكتمل مع عملية التسليم السريع والتركيب الفعال والخدمة الودودة.

وتعتبر إنكوبية منصة إلكترونية سهلة الاستخدام لتزيين المساحات الشخصية بأروع الصور المميزة بأسعار مدروسةـ لتتيح للعملاء إضفاء طابع شخصي فريد على غرف المعيشة أو مساحات العمل.

وتتيح إنكوبية للعملاء طباعة صورهم ووضعها ضمن إطارات مميزة واستلامها وتركيبها بمجرد استكمال بضع خطوات رقمية، حيث يمكنهم الاستمتاع بتجربة تسوق سلسة وسهلة ومتكاملة وتوفير عناء البحث عن الموّردين والتعامل معهم. كما يتم عرض الصور بشكل واضح ضمن فئات متنوعة، مثل أسلوب الحياة والصور المجرّدة وصور المدن والأطفال وغيرها، مما يتيح للعملاء البحث عن تفضيلاتهم بمنتهى السهولة.

ويعمل فريق إنكوبية على تصميم تشكيلات متناغمة من الصور وتقديم اقتراحات مفيدة ومصنفة حسب الغرفة أو الاستخدام، لمساعدة العملاء على انتقاء صورهم المفضّلة من الخيارات المتنوعة المتوافرة، بالإضافة إلى إمكانية الاختيار حسب السعر بما يناسب ميزانيتهم.

وتضمن إنكوبية تلبية كافة تفضيلات عملائها وإضفاء لمسة مميزة على مساحاتهم الشخصية، سواءً كانوا يرغبون بتحميل صورهم المفضلة أو الاختيار من تشكيلة إنكوبية المميزة، حيث تتيح لهم اختيار تصاميمهم المفضلّة بأسلوبهم الخاص عبر الخطوات الست التالية:

الخطوة الأولى - اختيار الصورة: يمكن للعملاء تصفّح تشكيلات إنكوبية من الصور الاحترافية المتوافرة وانتقاء خيارهم المفضّل، أو تحميل صورهم الخاصة (بحجم أدنى يبلغ 3 ميجابايت للحفاظ على جودة الصورة)

الخطوة الثانية - اختيار الحجم: يمكن للعملاء اختيار الحجم الملائم لصورهم من القائمة المتوافرة وذلك بعد قياس المساحة التي سيتم تزينها بهذه الصور.

الخطوة الثالثة - اختيار التصميم: توّفر إنكوبية تصاميم كلاسيكية أو عصرية من الأكريليك والألمنيوم بتدرجات الفضي والذهبي اللامعة لإضفاء لمسة ملفتة وفريدة.

الخطوة الرابعة - اختيار الإطار: تقدّم إنكوبية تشكيلة من خيارات الألوان المتنوعة (خشبي وأسود وذهبي وفضي وأبيض) بالنسبة للإطار واللوحة.

الخطوة الخامسة - التوصيل: تستغرق عملية التوصيل 7 إلى 10 أيام، بينما تتطلب عملية التصميم المخصصة بعص الوقت، إلا أن فريق إنكوبية سيحرص على موافاة العميل بكافة التفاصيل.

الخطوة السادسة - التركيب: يقدم فريق إنكوبية خبراته لتثبيت الصور بطريقة احترافية تنسجم مع ديكورات الغرفة.



أطلق ريتشارد ساندرز فكرة إنكوبية بعد فترة من التخطيط والمثابرة الحثيثة، حيث قام بالتعاون مع جيمي مور وإيمي وارين، ممن يشاركونه أفكاره الريادية وشغفه بالكمال والتصميم ورؤيته للديكور كوسيلة للتعبير والحوار، لتأسيس منصة إنكوبية وترجمة فكرتها على أرض الواقع.

وتتمثل مهمة المنصة بتوفير إبداعات التصوير الفوتوغرافي بأسعار معقولة للجميع لتزيين المساحات الشخصية بصور جذابة. وتعمل إنكوبية على تزيين الجدران بلمسة فريدة وتشجيع الأفراد على إضافة إبداعات فوتوغرافية ملهمة إلى مساحاتهم اليومية، وذلك عبر تشكيلة متنوّعة من خيارات الطباعة، بما في ذلك الصوّر المخصصة والصور بإطارات من القماش والأكريليك والألمنيوم. ويمكن للعملاء تصميم صورهم حسب الطلب في حال عدم توافر المقاس أو الإطار المفضّل لديهم؛ وذلك عبر إرسال المواصفات المرغوبة إلى الفريق الذي سيجيب برسالة تضمّ كافة التفاصيل.

وتلتزم إنكوبية، كمنصة محلية تم تأسيسها على يد مقيمين في دبي، بدعم المجتمع الإبداعي المحلي عبر توفير منصة إلكترونية لاستعراض مهارات المصورين الإماراتيين المبدعين. وتوفر إنكوبية للعملاء تشكيلة متنوعة من الصور التي تحمل توقيع نخبة من المصورين المبدعين في التقاط أجمل الصور بدءاً من المصورين المحليين الحائزين على الجوائز ووصولاً إلى المصورين العالميين من عشاق السفر وفريق إنكوبية الموهوب.