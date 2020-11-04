الامارات | ولي عهد الشارقة يشهد الاحتفال برفع العلم

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الشارقة يشهد الاحتفال برفع العلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، احتفالات إمارة الشارقة بيوم العلم، والتي نظمتها لجنة احتفالات الشارقة باليوم الوطني 49 للدولة، صباح أمس، في مكتب سمو الحاكم.

وعند تمام الحادية عشرة صباحاً، تفضل سموه بالإيذان ببدء مراسم رفع العلم، بمشاركة الفرقة الموسيقية العسكرية لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، حيث حلق عالياً في سماء الوطن، احتفالاً واعتزازاً بيوم العلم.

حضر فعاليات يوم العلم عدد من الشيوخ، وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وقائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي.

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