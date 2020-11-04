الامارات | «مجموعة الإمارات» تحتفل بيوم العلم

شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة الإمارات» تحتفل بيوم العلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استجابةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رفع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، علم دولة الإمارات أمام مبنى المقر الرئيس للمجموعة، احتفالاً بيوم العلم، بحضور عدد من مسؤولي المجموعة، التي تضم «طيران الإمارات» و«دناتا».

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «احتفالنا بيوم العلم تكريم لرمز وحدتنا، وتجسيد لسعينا الجاد لبناء دولة أكثر قوةً وازدهاراً، وعلى الرغم من التحديات الناجمة عن الجائحة، فإن توقنا الدائم في (مجموعة الإمارات) لمواصلة الابتكار والتطوير، يدفعنا إلى تحسين الأداء والتحلي بالمرونة وتحقيق مزيد من الإنجازات». وأضاف سموه بقوله: «التزامنا بدعم أمتنا ثابت لا يتزعزع، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة، وفي الوقت الذي نحيي يوم العلم، فإننا نحتفل أيضاً بإنجازات دولتنا خلال العام الماضي، بما في ذلك دعمها المجتمع الدولي خلال الجائحة، وإطلاق مسبار الأمل إلى المريخ.. نحن مستعدون لمواجهة التحديات والتغلب عليها، وتفاؤلنا بالمستقبل ليس له حدود».

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