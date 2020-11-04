الامارات | سيف بن زايد يرفع علم الدولة على سارية مبنى الداخلية

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يرفع علم الدولة على سارية مبنى الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح أمس، الاحتفالية التي نظمتها وزارة الداخلية لرفع علم الدولة على سارية مبناها، في تمام الساعة 11، بالتزامن مع رفعه عالياً خفاقاً على مباني إدارات وقطاعات الوزارة كافة، ومباني القيادات العامة للشرطة، بمناسبة احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم.

وكانت مراسم الاحتفال قد بدأت بعزف سلام العلم، تزامناً مع رفع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، علم الدولة، رمز الوطن ووحدته، وعنوان فخره والانتماء له، ثم عزفت موسيقى الشرطة السلام الوطني. حضر الاحتفال وكيل وزارة الداخلية، الفريق سيف عبدالله الشعفار، ورئيس مجلس التطوير المؤسسي، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، ومفتش عام الوزارة، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، ومدير عام الأمن الوقائي في الوزارة، اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، والمديرون العامون ومديرو الإدارات، وعدد من الضباط في وزارة الداخلية.

وشارك في الاحتفال عناصر من الإدارة العامة للإسناد الأمني، والطلبة المرشحين في كلية الشرطة، والقيادة العامة للدفاع المدني، والخدمات الطبية، وجناح الجو، والشرطة النسائية، وفرقة موسيقى الشرطة.

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