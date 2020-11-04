الامارات | حاكم الفجيرة: يوم العلم فرصة للتعبير عن الحب والوفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الفجيرة: يوم العلم فرصة للتعبير عن الحب والوفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية الاحتفال بيوم العلم، كمناسبة وطنية، تبرز مدى التعاضد والمحبة بين أبناء دولة الإمارات، وفرصة للتعبير عن مشاعر الحب والوفاء اللذين يكنهما شعب الإمارات لمؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، في مراسم «يوم العلم»، حيث رفع صاحب السمو حاكم الفجيرة علم الدولة في الساحة الأمامية لقصر الحاكم بمنطقة الرميلة، وذلك على وقع عزف موسيقى النشيد الوطني الإماراتي.

وقال سموه إن الاحتفال بمناسبة يوم العلم، كل عام، يأتي تأكيداً لتجديد الولاء والوفاء لوطننا الكبير، في ظل الإنجازات العظيمة التي تشهدها الدولة على الصعد كافة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عاقدين العزم على مواصلة مسيرة التنمية التي تقوم على استشراف المستقبل والابتكار وصناعة نهضة حضارية لا تعرف الحدود.

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ورفع سموه أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ومواطني الدولة والمقيمين على أرضها.

حضر مراسم احتفالية «يوم العلم» الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

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