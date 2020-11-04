الامارات | حاكم عجمان: العلم يجسد معاني الوحدة والتمسك بقيم الاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان: العلم يجسد معاني الوحدة والتمسك بقيم الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن العلم يجسد معاني الوحدة والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون، وتماسك النسيج الاجتماعي في الإمارات، والانسجام بين أبناء الوطن من أجل دولتنا واتحادنا، ويعزز الشعور بالانتماء للوطن ويرسخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للإمارات، التي أصبحت رمزاً للسلام وأيقونة الأمان، كما يعتبر العلم رمزاً للهوية والعزة والكرامة والسيادة والأصالة والشموخ، ومظلة الشعب الإماراتي، وتعبيراً عن وحدة بلد، وجسر الأجيال بين الماضي والحاضر والمستقبل.

ورفع سموه العلم، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري، ومدير الديوان، حمد راشد النعيمي.

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وقال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي إن شعب الإمارات يستذكر، خلال احتفاله بـ«يوم العلم»، المسيرة الخالدة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والقادة المؤسسون، طيب الله ثراهم، وهي مناسبة لتجديد العهد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتبقى راية الوطن نصب أعيننا دائماً، ونؤكد عمق انتمائنا ووفائنا لهذا الوطن، وفخرنا بإنجازاته وحماية لمكتسباته.

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