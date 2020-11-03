الامارات | "الطوارئ والأزمات" في أبوظبي: استقبال طلاب المدارس الخاصة ابتداءً من يناير 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن "الطوارئ والأزمات" في أبوظبي: استقبال طلاب المدارس الخاصة ابتداءً من يناير 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، استقبال طلاب جميع المراحل الدراسية في المدارس الخاصة في أبوظبي، ابتداءً من يناير 2021 وبالتزامن مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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