الامارات | الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتابعون الآن الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

الإحاطة الإعلامية: معدل الوفيات لهذا الاسبوع 0.4% وهو أقل النسب عالمياً مقارنةً بكل من الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ2.6% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ2.4% دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت3.0%

د. الحمادي يستعرض بعض الإحصائيات والأرقام لمستجدات الوضع الصحي خلال 7 أيام، الممتدة في الفترة ما بين من 28 أكتوبر ولغاية 3 نوفمبر الجاري.

الحمادي: انخفاض في حالات الشفاء بنسبة 9% بإجمالي 11,032 حالة شفاء.

الحمادي: 21 حالة وفاة خلال الفترة المذكورة، فيما لا يزال معدل الوفيات 0.4%، وهو من أقل النسب عالمياً.

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الحمادي: ننصح بعدم الانسياق وراء المعلومات والعلاجات الغير مرخصة والمعروف مصدرها واستخدام علاجات شعبية أو منزلية بدون التواصل مع المراكز الصحية المعتمدة

الحمادي: الوحدة المجتمعية في وقت الأزمة هي مطلب ومصلحة عليا للجميع والثقة في الإجراءات الصحية أمر في غاية الأهمية لأنها إجراءات جاءت من روافد علمية وطبية وبحثية تتبع أحدث ما توصل له العلم

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