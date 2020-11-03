الامارات | "بلدية دبي" تغلق مغسلة وتخالف 4 مؤسسات لمخالفة تدابير "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي" تغلق مغسلة وتخالف 4 مؤسسات لمخالفة تدابير "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي أول أمس مؤسسة واخدة جديدة أول أمس ، وأنذرت 57 أخرى، بسبب عدم الالتزام بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد، شملت مؤسسات متنوعة.

وأوضحت إحصاءات البلدية أن نسبة الالتزام بلغت أول أمس 97٪؜ من إجمالي المؤسسات التي تم زيارتها، والبالغ عددها ألفين و 413 مؤسسة.

ولفتت إلى أن ارتفاع نسبة الالتزام لدى غالبية المؤسسات انعكس إيجاباً على عدد المخالفات والإغلاقات اليومي، الذي وصل في بعض الأيامإلى الصفر.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا».

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وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، وتضمنت تطبيقوتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي ليكون مترين بين الأشخاص، وقياس درجات الحرارة للعاملين دورياً خلال اليوم، وللزبائن والزائرينوالضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدممزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول‪.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات سارية في كل المؤسسات حتى إشعار آخر، وتتم متابعتها للتأكد من الالتزام بها، ومخالفة المؤسسات غيرالملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها‪. وأكدت البلدية أنها تكثف حملاتها وزياراتها التفتيشية باستمرار، خصوصاً مع تزايد عدد الإصاباتبفيروس كورونا المستجد، حسب إحصاءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام والأمان في كل المؤسساتالعاملة في إمارة دبي.

وشددت على أنه لا تهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، المحددة من قبلها، حيث لا مجال لتعريض سلامة وأمن أفرادالمجتمع للخطر، وحذرت من تجاوزها، حيث تتدرج الإجراءات بين المخالفة والإغلاق.

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