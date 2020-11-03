الامارات | مسافرة الترانزيت تسمي توائمها " عبد الله ومهرة وميثاء "

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مسافرة الترانزيت إيمان عبيد العقلة إنها قررت تسمية توائمها الثلاثة عبدالله ومهرة وميثاء. وأوضحت أنها سمت مهرة وميثاء تيمنا بنجلتي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما سمت عبدالله تيمناً بسمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي رداً متواضعا لجميل الإمارات عليها والتي احتضنتها في وقت شدتها . Advertisements وحصلت إيمان هي وثلاثة من أولادها على تأشيرة دخول للدولة بشكل استثنائي، بعدما أصيبت بإعياء شديد أثناء وجودها في صالة ترانزيت مطار دبي، وشاهدها مدير عام الإدارة، اللواء محمد أحمد المري، الذي أمر بإصدار تأشيرات الدخول مباشرة، ليتسنى لها دخول الدولة والحصول على الخدمات العلاجية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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