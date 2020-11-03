الامارات | حاكم عجمان: العلم يجسد معاني الوحدة والتمسك بقيم الاتحاد ويعزز الشعور بالانتماء للوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان: العلم يجسد معاني الوحدة والتمسك بقيم الاتحاد ويعزز الشعور بالانتماء للوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ان العلم يجسد معاني الوحدة والتمسك بقيم الاتحاد التي ارساها الآباء المؤسسون وتماسك النسيج الاجتماعي في الإمارات والانسجام بين أبناء الوطن من أجل دولتنا واتحادنا ويعزز الشعور بالانتماء للوطن ويرسخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للإمارات التي أصبحت رمزا للسلام وأيقونة الأمان كما يعتبرالعلم رمزا للهوية والعزة والكرامة والسيادة والأصالة والشموخ ومظلة الشعب الاماراتي وتعبير عن وحدة بلد وجسر الأجيال بين الماضي والحاضر والمستقبل.

جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم العلوم الذي اقيم عند سارية العلم امام الديوان الاميري وتحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في الثالث من شهر نوفمبر من كل عام تزامناً مع الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مقاليد الحكم في 3 نوفمبر وهي مناسبة تزيد من ثقافة تقدير العلم باعتباره رمزا للانتماء لهذه الأرض ولهذا الوطن.

وقد قام سموه برفع علم الدولة على سارية أعدت خصيصاً بمدخل ديوان الحاكم بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ورئيس الديوان الاميري الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي ومدير الديوان حمد راشد النعيمي ونائب مديرالديوان سالم سيف المطروشي والمستشار بديوان الحاكم عبدالله الشرفاء والسكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان حمد بن غليطه وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وقال سموه إن شعب الإمارات يستذكر خلال احتفاله بـ"يوم العلم" المسيرة الخالدة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والقادة المؤسسون "طيب الله ثراهم" وهي مناسبة لتجديد العهد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتبقى راية الوطن نصب أعيننا دائماً ونؤكد عمق انتمائنا ووفائنا لهذا الوطن وفخرنا بإنجازاته وحماية لمكتسباته.

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واضاف سموه أن دولتنا اليوم تحت راية علم اتحادنا ووحدتنا تقدم للعالم نماذج غير مسبوقة في التنمية وأمثلة في التميز والنجاح في مختلف المجالات فقد سجلت أرقاما قياسية وضعتها في صدارة المؤشرات العالمية مع أرقى دول العالم التي جعلت التنمية المستدامة في أولويات سياستها فقد تميزت باقتصاد متطور مزدهر وأوضاعا سياسية مستقرة وتنظيمات إدارية وإنتاجية متطورة وانتقلت الدولة بكاملها إلى نمط المدنية والمؤسسات الحديثة.

واوضح صاحب السمو حاكم عجمان أن احتفالات الدولة هذا العام تأتي في ظل أوضاع استثنائية فرضتها جائحة كورونا واستطعنا بحمد الله التغلب عليها ونمضي في طريق التعافي بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وتكاتف كافة افراد المجتمع ولاسيما خط دفاعنا الأول في كل مرافقنا ومنشآتنا فلم تتوقف مسيرتنا التنموية أو تتعطل مشاريعنا فأنجزنا الكثير المبهر حتى وصلنا إلى حدود الفضاء فصنفت دولتنا ضمن الدول قليلة المخاطر في المجالين الاقتصادي والأمني.

واكد سموه اننا على ثقة تامة بأن المستقبل في ظل قيادتنا الرشيدة وتحت علم دولتنا العزيزة سيزدان بالكثير من الإنجازات الكبيرة والحضور القوي والفاعل والمؤثر الذي يعزز من مكانة دولتنا بين الدول المتقدمة.

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