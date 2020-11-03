الامارات | محمد بن راشد يتلقى لقاح "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتلقى لقاح "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لقاح فيروس كورونا، ونشر سموه صورة في حسابه في على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثناء تلقيه اللقاح، وأرفق سموه الصورة مع التغريدةالتالية: " أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع .. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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