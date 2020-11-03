الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاطئ

توافد عدد كبير من الزوّار إلى شاطئ الحديرات، الجمعة الماضية، حيث اصطف العشرات في طابور طويل من أجل الدخول، فيما اقترح بعضهم إعادة تفعيل الحجز المسبق لدخول الشاطئ، للحد من هذا الازدحام.

«سكوتر»

طالب قراء بتشديد الرقابة على قائدي الدراجات الهوائية والكهربائية و«السكوتر»، إذ اعتبروا أن السماح بسيرهم على الطرق دون ضوابط، يهدد حياتهم، ويعرقل الحركة المرورية، كما أنهم أيضاً يشكلون خطراً على المشاة.

إجراءات

رصد متعاملون عدم قيام بعض المطاعم بقياس درجة حرارة الزبائن، أو تسجيل بياناتهم الشخصية، ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف الزيارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

صيانة

طالب سائقون، بأم القيوين، دائرة الأشغال العامة بتكملة صيانة طريق الخدمات الجانبي، عند دوار الخيول في منطقة الرملة، بعد توقف المشروع لأكثر من 10 أشهر، لتفادي حدوث ازدحامات عند مخرج ومدخل الطريق.

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تسوق

قال متعاملون إن مواقع للتسوق الإلكتروني تستخدم صوراً جذابة لمنتجاتها المعروضة، لا تنطبق بالضرورة مع المواصفات المدونة في أسفل المنتج على الموقع ذاته، لافتين إلى أهمية التأكد من المواصفات والمعلومات، قبل اتخاذ قرار الشراء.

مدرسية

قال أولياء أمور إنهم يواجهون صعوبة في إيجاد أجهزة كمبيوتر معينة، بمواصفات مدرسية لأبنائهم، خلال الفترة الأخيرة، لافتين إلى نفادها من بعض المنافذ الشهيرة، في ظل الطلب العالي عليها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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