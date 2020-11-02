الامارات | بلدية عجمان تطوّر البنية التحتية بـ 171.5 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية عجمان تطوّر البنية التحتية بـ 171.5 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عبدالرحمن النعيمي، إن الدائرة تسعى من خلال خططها الاستراتيجية إلى النهوض بكل قطاعات الإمارة، وذلك عبر مخططات تطويرية للمشروعات الحيوية وتطوير البنية التحتية، لمواكبة التطورات العالمية والطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة، موضحاً أن كلفة مشروعات البنية التحتية للعام الجاري وصلت إلى نحو 171.5 مليون درهم.

وقال النعيمي، في حوار مع «الإمارات اليوم»، إن الدائرة تشرف على مشروعات عدة لتطوير مرافق الإمارة والبنية التحتية، منها إنشاء طرق جديدة تخدم المناطق التجارية والصناعية والسكنية بما يلبي احتياجاتها المستقبلية تماشياً مع الهدف الاستراتيجي (تطوير بنية تحتية متكاملة) من خلال حزمة مشروعات وفقاً للخطط السنوية للدائرة.

وأوضح أنه جارٍ إنجاز طرق داخلية في منطقة الحليو بطول (6.5 كيلومترات) بكلفة نحو 7.5 ملايين درهم، لتأمين وصول سهل ومريح للسكان إلى مساكنهم، وإنشاء طرق في منطقة النعيمية1 مع أرصفة ومواقف وشبكة صرف مياه الأمطار، ووصلت حالياً إلى المرحلة الرابعة، بنسبة إنجاز 88%، وسيتم الانتهاء من المشروع قبل نهاية العام الجاري.

وأشار النعيمي إلى أن الدائرة تشرف على إنشاء طرق في منطقة الشيخ محمد بن زايد، بطول (سبعة كيلومترات) بكلفة 14 مليون درهم، بنسبة إنجاز بلغت 80%، ومن المتوقع إنتهاء الأعمال قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى مشروع تطوير تقاطع الراشدية بكلفة 150 مليون درهم، لربط شارع الشيخ خليفة بشارعي عبدالله بن عبود وبدر، لاستيعاب الحركة المرورية وتحقيق انسيابية للحركة في جميع الاتجاهات، وبلغت نسبة الإنجاز 75%، ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري.

Advertisements

وأضاف أن الدائرة تشرف على تنفيذ أعمال صيانة تصحيحية ووقائية وفقاً للخطط المعدة لأعمال الصيانة. وكشف أن عدد الحدائق في عجمان بلغ 25 حديقة للعائلات، بخلاف حدائق النسيم والحكمة ومزيرع النسائية، لافتاً إلى أن المساحة الخضراء الحالية بالإمارة وصلت إلى أكثر من مليوني متر مربع، وتمت زراعة نحو 1426 شجرة و750 ألف زهرة فيها. وذكر أن عدد رخص البناء التي أصدرتها الدائرة منذ مطلع العام الجاري بلغ 2236، مشيراً إلى تحرير 95 مخالفة بحق أصحاب بناء لعدم التزامهم بالقوانين والاشتراطات، و95 مخالفة لمقاولين لعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة واشتراطات البناء. وأفاد النعيمي بأنه تم تنفيذ 3569 حملة رقابية وتفتيشية على معارض الأغذية والمحال خلال الأشهر العشرة الماضية، أسفرت عن تحرير 581 مخالفة و358 إنذاراً، وإغلاق 218 منشأة، مبيناً أن أكثر المخالفات تركزت على عدم الالتزام بالشروط الصحية لصحة ونظافة العاملين، واشتراطات تحضير وتجهيز الأغذية، وعدم الالتزام بشروط عمليات التنظيف والتطهير اللازمة، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة «كورونا». وقال إن الدائرة بذلت جهوداً في تنظيم سكن العزاب، وتلقت اللجنة 456 شكوى حول وجود عزاب في مناطق العائلات، وحال ثبوتها يتم إعطاء المخالفين إخطاراً بإخلاء العقار. وأشار النعيمي إلى أن الدائرة نفذت 2267 جولة رقابة بيئية على المنشآت الصناعية، للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية المطلوبة، أسفرت عن إنذار ومخالفة 587 منشأة، وذلك ضمن جهود الدائرة في الحفاظ على صحة وسلامة البيئة ومكافحة التلوث، كما تم اعتماد 1710 تراخيص بيئية للمنشآت الجديدة والقائمة. وبين أن الدائرة عززت جودة المياه والهواء، عبر تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رقابة واستدامة ذكية2، لتوفير نظام إلكتروني متخصص لإدارة البيانات البيئية وعرضها بصورة تسهم في اتخاذ القرارات بطريقة سليمة، ويتكامل مع المرحلة الأولى الخاصة بمركبة الرقابة الذكية، مشيراً إلى أن الدائرة تشغل وحدة معالجة النفايات السائلة الناتجة عن المقصب المركزي من خلال شركة متخصصة لضمان حماية البيئة، وضمان مطابقة النفايات السائلة للمعايير البيئية، وإضافة وحدات للحد من الروائح التي تنتج عن حمأة الصرف الصحي والمكب بمكب النفايات المخصص بعجمان. وأكد أن قسم العقود الإيجارية يسعى إلى رفد القطاع بأحدث الوسائل للتسهيل على المستأجرين وضمان راحتهم، حيث تم إنشاء بريد إلكتروني للقسم لاستلام المعاملات عن بُعد، وتفعيل خدمة التقاضي عن بُعد عبر برنامج «زوم»، واستحداث خدمة التواصل المرئي مع المراجعين (قريب).

وأوضح أن عدد القضايا الإيجارية التي تم التعامل معها عن بُعد بلغ 1807، وتم حلها عن طريق حكم اللجنة القضائية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المستأجرين، وتحويل 770 ملفاً للتنفيذ القضائي، مبيناً أنه في حال رفع الدعوى الإيجارية دون عقد مصدق يتم تغريم المدعي ثلاثة أمثال رسوم التصديق.

- 1807

قضايا إيجارية تم حلها عن طريق حكم اللجنة القضائية عن بُعد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news