الامارات | قبيلة الساعدي ترفع علم الامارات في أعلى قمة رملية بالعين

شكرا لقرائتكم خبر عن قبيلة الساعدي ترفع علم الامارات في أعلى قمة رملية بالعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت قبيلة الساعدي برفع علم الدولة خفاقاً عالياً فوق أعلى قمة رملية تجسيداً للانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة بمناسبة يوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر . وأكدت ان هذه مناسبة وطنية عزيزة نرفع خلالها راية شموخنا وعنوان عزتنا، ونقف إجلالاً لهذا العلم ،و نعبّر فيها عن محبتنا للوطن، كما نجدد العهد والولاء ببذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الاتحاد، وقيم الخير والعطاء والمكتسبات الحضارية التي أرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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