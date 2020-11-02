الامارات | "الصحة": 1234 إصابة جديدة بـ "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 1234 إصابة جديدة بـ "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 71 ألفاً و466 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، كما كشفت عن 1234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1516 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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