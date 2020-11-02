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الامارات | "الصحة": 1234 إصابة جديدة بـ "كورونا"

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 71 ألفاً و466 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، كما كشفت عن 1234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1516 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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