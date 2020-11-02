محمد بن زايد يدين الهجمات الارهابية في فرنسا ويرفض التطرف

أكّد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض بلاده لخطاب “الكراهية” وتبرير “الارهاب” بعد اعتداءات نُسبت لاسلاميين متطرفين.

وتعيش فرنسا حالة من الصدمة بعد قطع رأس مدرّس ومقتل ثلاثة أشخاص داخل كنيسة، في اعتداءين وقعا على خلفية إعادة نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد تعتبر مسيئة للاسلام عبر صحيفة شارلي إيبدو الساخرة التي هاجم إسلاميون متطرّفون مقرّها في العام 2015.

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وعبّر الشيخ محمد بن زايد للرئيس الفرنسي خلال اتصال هاتفي بينهما عن “إدانته الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها فرنسا خلال الفترة الماضية”، مؤكدا أن “هذه الممارسات تتنافى مع تعاليم ومبادئ الأديان السماوية كافة”، بحسب بيان رسمي.

وأشار إلى أن “الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يمثل قدسية عظيمة لدى المسلمين ولكن ربط هذا الموضوع بالعنف وتسييسه أمر مرفوض”.

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