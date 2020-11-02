الامارات | السيطرة على حريق مصنع أخشاب بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق مصنع أخشاب بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الدفاع المدني بالشارقة من السيطرة على حريق نشب صباح اليوم في مصنع للأخشاب بالمنطقة الصناعية رقم 13، دون وقوع إصابات.

وبينت إدارة الدفاع المدني أنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني عند الساعة 10:15 صباحا يفيد بوقوع حادث حريق في مصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية رقم 13، وتم التعامل معه من قبل فرق الدفاع المدني بالشارقة من مراكز سمنان والصجعة ومويلح والحمرية، والسيطرة عليه بوقت قياسي ومنع انتشاره وانتقاله للمنشآت المجاورة له، دون وقوع إصابات.

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