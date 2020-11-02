الامارات | شرطة عجمان تلقي القبض على آسيويين بتهمة القتل وسرقة 100 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تلقي القبض على آسيويين بتهمة القتل وسرقة 100 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن رجال المباحث والتحريات الجنائية في القيادة العامة لشرطة وبفضل حنكتهم وذكائهم وسرعة استجابتهم من إلقاء القبض على أربعة أشخاص آسيويين بتهمة سرقة 100 ألف درهم وقتل أحد المستثمرين من الجنسية الآسيوية في إمارة عجمان، بعد محاولة فاشلة لمغادرة الدولة بإنزالهم من الطائرة قبل دقائق من إقلاعها.

وتفصيلاً أفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان المقدم أحمد سعيد النعيمي بورود بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بتغيب رجل من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 32 عاماً منذ ثلاثة أيام ويسكن في شقة في منطقة الروضة.

وعلى الفور انتقلت دورية الشرطة إلى شقة الضحية وبعد انتظار وعدم استجابة، وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم فتح الشقة لمعاينتها والبحث عن المتغيب، وأثناء التفتيش عثر رجال الشرطة على شخص مقتول، فتم إخطار إدارة التحريات والمباحث الجنائية وقسم مسرح الجريمة ووكيل النيابة والطبيب الشرعي، وبعد المعاينة ورفع الآثار تبين أن الجثة تعود للشخص المتغيب في البلاغ المذكور، كما تبين أنه مستثمر ومالك للبناية التي يسكن فيها.

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وبالبحث والتحري تم الاشتباه بأشخاص من الجنسية الآسيوية يقيمون في شقة مجاورة في نفس البناية، وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالبحث والتحري تبين أنهم في مطار دبي على وشك مغادرة الدولة، وبالتنسيق مع شرطة دبي وغرفة العمليات في المطار تبين أن ثلاثة من المشتبه بهم متواجدون معاً في الطائرة فتم إنزالهم وضبطهم قبل دقائق من إقلاعها وإحضارهم إلى إدارة التحريات بشرطة عجمان، كما تم القبض على المتهم الرابع في إمارة الشارقة بالتعاون مع شرطة الشارقة.

وبالتحقيق مع المشتبه بهم اعترفوا بدخولهم إلى شقة المجني عليه أثناء غيابه وتفتيشها وسرقة مبلغ 100 ألف درهم وتقاسموه فيما بينهم، ثم انتظروه لحين دخوله الشقة فقتلوه بسلاح أبيض وفروا هاربين، وعليه تم تحويل المتهمين وملف القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان بخبرة وحنكة رجال التحريات وسرعة استجابتهم وذكائهم في البحث والتحري والتتبع والتي مكنتهم من ضبط الجناة قبل مغادرتهم للدولة، ودعا الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.

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