: صحة الفم هي مؤشر رئيسي على صحتك الجسدية العامة. حتى لو قيل لك أن لديك أسنانًا جميلة، فمن الأهمية أن تتخذ الخطوات الصحيحة يوميًا للعناية بها ومنع المشاكل، يتضمن ذلك الحصول على منتجات العناية بالفم المناسبة، بالإضافة إلى الانتباه لعاداتك اليومية ، ومن المهم دجداً أن يكون لدى الأطفال أسنان صحية.

يبدأ الأطفال في نمو الأسنان أثناء وجودهم في رحم الأم. مجموعة كاملة من 20 من أسنان الطفل مخفية في لثة المولود الجديد. تبدأ الأسنان في الظهور عند معظم الأطفال تظهر هذه بين الشهر 6 - 10لمعظم الأطفال وممكن أن تبدأ بحد أدنى بعمر 3 أشهر بينما في حالات أخرى وأقصى 12 شهرًا.

الأطفال الذين يولدون بأسنان الولادة هو أمر نادر الحدوث. فيما يتعلق الأمر بترتيب التسنين عند الأطفال، عادة ما تظهر الأسنان القواطع الوسطى السفلية أولاً، إلا أنه لا يوجد ترتيب محدد. وبحلول الوقت الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، تظهر جميع الأسنان العشرين عادةً. وبين سن 6-20 سنة ، يتم استبدال كل أسنان الطفل بـ 32 سنًا بالغًا.

من المهم جداً أن تبدأ بالعناية بأسنان أطفالك منذ البداية. يُمكن الوقاية من تسوُّس الأسنان من خلال العناية بصحَّة الفم والأسنان ونظافتها، وفيما يأتي مجموعة من النصائح للوقاية من تسوُّس الأسنان أو أي أمراض الفم الأخرى من خلال ممارسة العادات الصحية وتعزيزها. تساعد العناية المناسبة بالأسنان الطفل أيضًا على تطوير وتساعد في تشكل الأحرف والنطق. وتقدم الدكتورة رؤى طلال عبدالحفيظ المدير الطبي وطبيبة الأسنان في مركز سفين دايمنشنز الطبي 15 نصيحة للحفاظ على سلامة اسنان طفلك:

• حتى قبل ظهور الأسنان، نظف فم الطفل مرتين يوميًا على الأقل. امسحي لثته باستخدام قطعة شاش أو قماش مبللة بعد الرضاعة وقبل النوم لمنع التصاق البكتيريا بسطح باللثة.

• ومع ظهور الأسنان الأولى لدى الطفل يكون الوقت قد حان للبدء باستخدام فرشاة الأسنان يجب أن تكون مصممة خصيصًا للأطفال، برأس صغير ومقبض كبير. تجنب الفرك الشديد للأسنان لأنه يؤدي إلى تهيج اللثة.

• شطف الفرشاة بماء الصنبور وتركها تجف. احتفظ بها في وضع رأسي في وعاء مفتوح، أو استخدم حامل فرشاة الأسنان. يجب استبدال فرشاة الأسنان كل 3-4 أشهر أو عندما تصبح فرش الأسنان خشنة. في بعض الأحيان، استخدم غسول الفم المضاد للبكتيريا لنقع أو شطف فرشاة الأسنان لتقليل البكتيريا.

• لا تسمح لطفلك بالنوم مع زجاجة تحتوي على الحليب وعصائر الفاكهة، أو السوائل المحلاة ذلك يغطي أسطح الأسنان ويزيد من خطر تسوس الأسنان (التجاويف). قد يؤدي السائل من الزجاجة أيضًا إلى تصريف حلق طفلك، مما يؤدي إلى خطر الإختناق.

• املئي زجاجة طفلك بالماء أو الحليب (طبيعي أو الاصطناعي) فقط. تجنب إعطاء العصائر والمشروبات السكرية الأخرى لطفلك. المشروبات السكرية تستقر على الأسنان وتسمح للبكتيريا بالالتصاق بها ، وبالتالي تهاجم الأسنان.

• التسنين مرحلة طبيعية يمر بها الطفل الرضيع، حيث تتورم اللثة ويزداد تدفق اللعاب. لتخفيف هذا الانزعاج للطفل، استخدمي حلقة تسنين نظيفة أوقطعة قماش مبللة باردة. يمكن أن يخفف الشعور بعدم الراحة كون البرودة مهدئة. قم بزيارة طبيب الأسنان إذا كان الطفل لا يزال غير مرتاح.

• تسوس الأسنان ناتجة عن بكتيريا معدية، لا تختبري حرارة اللبن بفمكِ، ,لا تشاركي أواني الطعام، حيث يمكن للبكتيريا أن تنتقل بسهولة من لعابك إلى الطفل. يمكن أن تساعد هذه الاحتياطات في تجنب انتقال البكتيريا.

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• عندما يبدأ طفلك في تناول الأطعمة والمشروبات الصلبة من الطبق ، تخلصي من الزجاجة، يستغرق الأطفال 12 إلى 14 شهرًا لإكمال عملية الانتقال من الرضّاعة إلى الكوب. قللي من المشروبات السكرية، وعزِّزي عاداته الصحية في سن مبكرة. حافظ على لثة الطفل نظيفة لمنع تكون البكتيريا ومساعدة طفلك في تخفيف الألم الناتج عن عملية التسنين.

• يجب مراقبة أسنان الطفل ولثته. إذا لاحظتي أي بقع على الأسنان ، فقد تكون علامة على وجود تجويف. قم بزيارة الطبيب لمزيد من الاحتراز والرعاية.

• أعطي طفلك الماء الكافي فهو مصدر طبيعي للفلورايد. الفلورايد طريقة منخفضة التكلفة وفعالة لمنع تسوس الأسنان. كما أنه يجعل الأسنان أقوى. خذ بنصيحة طبيب الأطفال إذا كانت المياه لا تحتوي على كمية كافية من الفلورايد.

• وبالنسبة للأطفال من عمر السنتين ، ينبغي وضع كمية بحجم حبة البازلاء من معجون الأسنان المفلور، ومراقبة الطفل أثناء تفريش الأسنان وتعليمه أن يبصق المعجون ولا يبلعه. تحققي دائمًا من ملصق معجون الأسنان ، لأن بعض معجون الأسنان لا يحتوي على الفلورايد.

• يجب أن يكون تنظيف الأسنان بالخيط جزءاً من الروتين اليومي. يساعد التنظيف بالخيط في تنظيف الفراغات بين الأسنان. لا يتم إزالة البلاك والبكتيريا التي تعيش بين الأسنان بواسطة فرشاة الأسنان وحدها. بدون استخدام الخيط المناسب ، يكون خطر إصابة الطفل بالتسوس أكبر.

• قومي بزيارة طبيب الأسنان بصورة منتظمة. يجب ان تكون اول زيارة لطفلتك الى طبيب الاسنان في عمر 12 شهراً أو عند ظهور السن الأول. احرصي على مناقشة أي مخاوف أخرى قد تكون لديك بشأن العناية بالفم لطفلك.

• علمي طفلك أن ينظف أسنانه بالفرشاة والخيط بإظهار وبإرشاده كيف يتم ذلك. انتبهي جيدًا للأسنان الخلفية ، حيث غالبًا ما تظهر التجاويف أولاً. شجعي الطفل على إستعمال الفرشاة واجعل عملية التعلم بأكملها ممتعة.

• في حالة وجود أسنان في حالة سيئة ، قد يواجه طفلك صعوبات في المضغ والنطق. يتداخل تسوس الأسنان أيضًا مع التغذية الجيدة. قد يؤدي نقص العناية المناسبة بالفم إلى عدوى اللثة وأمراض الأسنان الأخرى. ومن المهم أيضا تشجيع الأطفال على العناية بنظافة أسنانهم للحفاظ على صحتها في المستقبل.

• صحة ونظافة الفم مهمة جدًا وتعكس الصحة العامة. وتبدأ بتطوير عادات صحية جيدة للعناية بالفم والأسنان من خلال غرس العادات الصحية في سن مبكرة للحفاظ على أسنان صحية مدى الحياة.

حول مركز سفين دايمنشنز الطبي:

مركز سفين دايمنشنز الطبي هو منشأة رعاية صحية متخصصة مقرها دبي مع طاقم عمل رائع ملتزم بتقديم خدمات طبية من الدرجة الأولى ويضم عشر عيادات متخصصة وطاقم طبي متمرس من خريجي أعرق الجامعات العالمية. أسس المركز البروفيسور مثنى عبد الرزاق ، الرئيس والمدير التنفيذي للجامعة الأمريكية في الإمارات (AUE) ليكون مركز رعاية عالية الجودة ملتزم بأخلاقيات العمل والنزاهة والرحمة. يوفر المركز خدمات العيادات الخارجية بأسعار معقولة لمساعدتك في اتخاذ القرارات الصحية الصحيحة بحيث يمكنك أنت وعائلتك الحصول على أفضل جودة رعاية صحية، مع مركز سفين دايمنشنز الطبي ، أنت وعائلتك في أيد أمينة.