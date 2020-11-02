مؤسسة استجابة تدشن مشروع تمليك تكتك لـ50 أسرة لذوي الاحتياجات الخاصة في مأرب

اليمن - خاص

دشنت مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بإقليم سبأ مشروع تمليك تكتك ل25 أسرة من مديريات ساحل حضرموت.

وخلال التدشين صرح وكيل المحافظة بأن هذا المشروع يعتبر مشروع حيوي وفريد من نوعه كما يعتبر بوابة امل لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم الفقيرة.

وشكر الوكيل دولة الكويت حكومتاً وشعبا هيئات ومؤسسات وخص بالشكر الجمعية الكويتية للإغاثة على وقوفهم المستمر بجانب اخ انهم في اليمن كما شكر مؤسسة استجابة لتبنيها لمثل هذه المشاريع المستدامة والتي تخدم المجتمع بشكل أكبر

كما صرح مدير مشاريع استجابة بإقليم سبأ محمد سليم إن هذا المشروع يستهدف (50) أسرة بمحافظة مأرب وقال ان هذا المشروع انطلاقا من المثل الشهير "اعطني فأساً لكي احتطب" حيث انه يكفي المستفيدين الحاجة ومد اليد للغير.

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من جانبه المستفيدين عبرو عن شكرهم العظيم لدولة الكويت ممثلة بالجمعية الكويتيه وكذا مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بإقليم سبأ.

وذكر المستفيد المعاق نعيم الجماعي ان هذا المشروع يعتبر بالنسبة له كل شيئ فهو الان لم يعد بحاجه للمساعده من احد وقال انا بإذن الله سأكفي نفسي واسرتي من خلال العمل على هذا التكتك.

#استجابة_لنداء_الحياة