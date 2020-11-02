سيتمكن المستهلكون في دولة الإمارات من تجربة مجموعة واسعة من السمات الجديدة والمذهلة الخاصة بطيران الإمارات والتي يمكن تنزيلها مجاناً عبر تطبيق HUAWEI Themes. وتتوفر السمات على جميع أجهزة هواوي وHONOR، ويمكن لعشاق السفر استكشاف مجموعة متنوعة من السمات المشوقة والمستوحاة من 90 من الوجهات الأكثر شهرة في العالم. وتعدّ السمات الجديدة جزء من مشروع تعاوني أوسع بين هاتين العلامتين التجاريتين للترويج لتطبيق طيران الإمارات بين مستخدمي هواتف هواوي وHONOR وتوفير تجربة أكثر ملاءمة ومكافأة للمسافرين مع تزايد السفر شيئاً فشيئاً في حقبة ما بعد تفشي الوباء.

تم تنزيل تطبيق طيران الإمارات حتى اليوم أكثر من نصف مليون مرة من متجر التطبيقات HUAWEI AppGallery. ويوفر التطبيق الوصول السهل إلى مجموعة من خدمات ووظائف البحث عن الرحلات الجوية وحجز تذاكر الطيران وإنجاز إجراءات السفر واختيار المقعد والوجبة، بالإضافة إلى معلومات تسجيل الدخول إلى حساب Skywards.

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للمزيد من التفاصيل، يرجى الإطلاع على الخبر المرفق طيه بعنوان (تطبيق HUAWEI Themes يُطلق سمات السفر الجديدة للمستخدمين في دولة الإمارات بالتعاون مع طيران الإمارات)