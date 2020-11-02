الامارات | محاكمة عصابة إفريقية لحيازة عملة مزيفة

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة عصابة إفريقية لحيازة عملة مزيفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظر محكمة الجنايات في دبي قضية متهمة فيها عصابة إفريقية تتكون من ثلاثة أشخاص، بتهمة حيازة عملة نقدية مزيفة بقصد التعامل بها، وجنحة الاستيلاء على مال الغير.

وتفصيلاً، أغرت عصابة إفريقية تتكون من ثلاثة أشخاص مهندساً عربياً بتغيير مبلغ مالي من الدرهم إلى الدولار، مقابل سعر يقل عن السائد في السوق، والتقى المتهمون معه وصديق له، وأعطوه حقيبة تحتوي ظاهرياً على دولارات صحيحة، وفي الأسفل دولارات مزيفة، وفور حصولهم منه على المقابل 214 ألف درهم فروا هاربين، وألقت الشرطة القبض على أحد المتهمين، وأحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب جناية حيازة عملة نقدية مزيفة بقصد التعامل بها، وجنحة الاستيلاء على مال الغير.

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وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة (مهندس - 30 عاماً) إنه كان يحوز مبلغاً من المال قدره 240 ألف درهم، ويريد استبداله بعملة الدولار، فأخبره صديق له أنه يعرف أشخاصاً لديهم دولارات يبيعونها بسعر أقل من السوق، وتوجها معاً إلى منطقة المرقبات حيث التقيا المتهمين في مواقف الجمعية التعاونية بشارع أبوبكر الصديق.

وأضاف أن المتهمين أوهموه بأن لديهم مبلغ 86 ألف دولار جاهزة للتحويل، فوافق على إتمام الصفقة، وسلمهم حقيبة تحتوي على 214 ألف درهم، وعندما استلموا منه الحقيبة غافلوه، هو وصديقه، وفروا هاربين من السيارة التي كانوا يجلسون بها، وعندما تفقدا الحقيبة اكتشفا أن الأوراق الظاهرية دولارات سليمة، والموجودة بالأسفل مزيفة.

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