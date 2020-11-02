الامارات | بلدية دبي تغلق 18 مؤسسة لعدم التزامها بإجراءات «كورونا» خلال أكتوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تغلق 18 مؤسسة لعدم التزامها بإجراءات «كورونا» خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنها أغلقت 18 مؤسسة، وخالفت 204 أخرى، خلال شهر أكتوبر الماضي، بسبب عدم التزامها بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما أنذرت 1539 مؤسسة أخرى.

وبيّنت إحصاءات البلدية أن مفتشيها نفذوا 53 ألفاً و42 زيارة تفتيشية على مدار الشهر، شملت مؤسسات غذائية ومقاهي ومراكز لياقة بدنية ومراكز تجميل وصالونات ومغاسل.

وأشارت إلى أن الإجراءات سارية حتى إشعار آخر، مؤكدة عدم التهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية، حرصاً على سلامة أفراد المجتمع.

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وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على المؤسسات التي تمارس نشاطها في دبي، والخاضعة لإشرافها، تضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي، لتكون مترين بين الأشخاص، وقياس درجات الحرارة للعاملين دورياً، خلال اليوم، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين، في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، بمراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول.

وحذرت من أن تجاوز الإجراءات الاحترازية سيستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة.

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