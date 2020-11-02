الامارات | استئناف إقامة الأعراس والمناسبات في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف إقامة الأعراس والمناسبات في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة عجمان السماح باستئناف إقامة حفلات الأعراس والمناسبات، بالقاعات والفنادق والمنازل في الإمارة، مع التأكيد على الالتزام بالتدابير الوقائية المعتمدة، التي تضمن سلامة المشاركين والمدعوين.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، إن قرار استئناف إقامة الحفلات يتضمن ألا يزيد عدد المدعوين في صالات الأفراح على 200 شخص، ولا يزيد على 50 شخصاً في المنازل، وتحديد خمسة أشخاص فقط على الطاولة الواحدة في الحالتين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة في الدولة، وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي والمسافات بين الطاولات. وأضاف أن قرار استئناف السماح بإقامة الحفلات والمناسبات جاء تخفيفاً على أفراد المجتمع، بالسماح لهم بإقامة حفلات الأعراس والمناسبات السعيدة، ومشاركتها مع أحبابهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم إثر جائحة «كورونا»، مؤكداً أن فريق الأزمات والكوارث المحلي، بالتعاون مع الشركاء، لا يدخر جهداً في المحافظة على سلامة المجتمع، في حين يبقى تعاون المجتمع العامل الرئيس في نجاح جهود مكافحة فيروس «كورونا».

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