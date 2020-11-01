الامارات | محمد بن راشـد يعتمد ميزانية الاتحــاد بمصروفات تقديرية 58.1 مليار درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشـد يعتمد ميزانية الاتحــاد بمصروفات تقديرية 58.1 مليار درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية العامة للاتحاد 2021، بإجمالي مصروفات تقديرية يبلغ 58.1 مليار درهم.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مشروعاتنا مستمرة وأولوياتنا دائمة، وقطاعات التنمية الاجتماعية لن يتم المساس بها».

وذكر سموّه أن «كفاءة الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات ضمن الأعلى عالمياً، ونتطلع إلى عام أفضل وأكثر إنجازاً في 2021»، مضيفاً سموّه أن «الميزانية العامة للاتحاد في 2021 تواكب المتغيّرات الاقتصادية العالمية دون المساس بأولويات التنمية الوطنية».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: «رسالتنا لكل الجهات الاتحادية للعام المالي 2021 هي التوازن في الإنفاق والمرونة في الخطط والكفاءة في الميزانيات».

وأكد سموّه أن «دولة الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافياً في 2021.. والحكومة لديها الأدوات كافة للتعامل مع مختلف السيناريوهات».

جاء ذلك، خلال اعتماد سموّه الميزانية الاتحادية لعام 2021، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد في قصر الرئاسة بأبوظبي، أمس، بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتفصيلاً، تم اعتماد الميزانية الاتحادية لعام 2021 بمصروفات قدرها 58 ملياراً و113 مليون درهم.

وتعكس الميزانية الاتحادية قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث توزعت اعتماداتها للسنة المالية 2021 على القطاعات المختلفة، ما يؤكد استمرار نهج دولة الإمارات المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، حيث تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل.

وتستهدف الميزانية الاتحادية، وفق أهدافها والمبادرات المنضوية تحتها، رفع مستويات المعيشة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، حيث تم توزيع المخصصات على عدد من القطاعات لتشمل التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية والبرامج والمشروعات والمبادرات التي من شأنها تعزيز قطاع التعليم في الدولة، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لتقديم أرقى مستويات الخدمات الطبية لسكان الدولة، ودعم برامج الإسكان للمواطنين، وتعزيز مستوى جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع.

واطّلع مجلس الوزراء، خلال جلسته، على تقرير حول أهم إنجازات جهاز الإمارات للاستثمار خلال المراحل التي مر بها الجهاز منذ تأسيسه عام 2007، واستعرض التقرير الأداء المالي للجهاز وأصوله الوقفية والاستراتيجية، إضافة إلى التوجهات الاستراتيجية والخطط المستقبلية للجهاز.

وقد استعرض المجلس محاور التركيز للجهاز في المرحلة المقبلة لدعم التوجهات الحكومية والملفات الوطنية، وتحقيق رؤيته الرامية إلى الإسهام في رسم مستقبل دولة الإمارات.

واعتمد مجلس الوزراء، خلال جلسته، إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب، برئاسة وزيرة الدولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل المزروعي، وتحديث بعض الاختصاصات المنوطة به، في ضوء التطوّرات والتغييرات التي شهدتها الحكومة الاتحادية، وتحقيق الرؤى المستقبلية لقطاع الشباب في الدولة.

ويعمل المجلس كجهة استشارية لحكومة دولة الإمارات في الموضوعات التي تخص الشباب، باعتباره حلقة وصل بين الشباب وصنّاع القرار في الدولة، ويضم في عضويته، حسب التشكيل المعتمد، كلاً من: نديم خميس الكثيري، خالد عباس البلوشي، علياء عيسى الحزامي، سارة عبدالوهاب العوضي، فاطمة علي المنهالي، سليمة عبدالله المزروعي، وهاشم حيي الكعبي.

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وفي الشؤون الحكومية التنظيمية، اعتمد الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العقارية للسنة المالية 2019، حيث شهدت المؤسسة نمواً إجمالياً في إيراداتها للسنة الماضية بنسبة 23% مقارنة بالسنة التي سبقتها.

واطّلع المجلس على تقرير وزارة تنمية المجتمع حول إنجازات فريق عمل الفرص الوطنية للتطوّع خلال الأزمات، حيث استعرض التقرير أهم المبادرات والنتائج التي تم تحقيقها، وتضمنت إنجازات في مجالات العمل التطوّعي الميداني، ومجالات العمل التطوّعي الافتراضي.

ووجّه مجلس الوزراء القطاعات الحكومية الاتحادية كافة، بتضمين الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، ضمن مبادرات وأنشطة الجهات الحكومية الاتحادية، وهويتها المرئية، إضافة إلى تضمينها في الحملات والفعاليات الرئيسة التي تنظمها وتشرف عليها تلك الجهات والقطاعات التابعة لها، بهدف الإسهام في ترسيخ استخدام الشعار، وفق الأدلة الإرشادية المعتمدة من المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، كونه الجهة الرسمية المعنية في الدولة والمسؤولة عن كل ما يتعلق بالهوية الإعلامية المرئية التابعة لها، وأهمية التنسيق المسبق مع المكتب الإعلامي في استخدامات الهوية، والشعار وعدم التعديل أو التغيير في أي من محاوره بأي شكل من الأشكال، إلى جانب توجيه الجهات كافة، الحكومية وغير الحكومية المحلية والشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والإنسانية، باستخدام الهوية الإعلامية والشعار، بما يسهم في توحيد الجهود في تعزيز قصة ومسيرة دولة الإمارات للعالم.

نائب رئيس الدولة:

«رسالتنا للعام المالي 2021.. توازن في الإنفاق ومرونة في الخطط وكفاءة في الميزانيات».

«كفاءة الإنفاق الحكومي في الإمارات ضمن الأعلى عالمياً.. ونتطلع إلى عام أفضل وأكثر إنجازاً في 2021».

«الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافياً في 2021.. والحكومة لديها الأدوات للتعامل مع مختلف السيناريوهات».

7 اتفاقات لتعزيز التعاون الدولي

صادق المجلس ووافق على عدد من الاتفاقات بين حكومة دولة الإمارات وعدد من الدول الصديقة.

وشملت المصادقة على اتفاقية حكومة الإمارات وحكومة دولة إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول. واتفاقيتين بين حكومة الإمارات وجمهورية سيراليون بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال. واتفاقيتين مع كل من حكومة بوركينا فاسو وحكومة جمهورية غانا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل. إلى جانب المصادقة على اتفاقيتين مع كل من حكومة غواتيمالا وحكومة راوندا بشأن الخدمات الجوية بين إقليم الدولة وأقاليم هذه الدول وفي ما ورائهما.

إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب برئاسة وزيرة الدولة لشؤون الشباب، شما المزروعي، وتحديث بعض اختصاصاته.

التوجيه بتضمين الهوية الإعلامية للدولة وشعارها في مبادرات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.

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