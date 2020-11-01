الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح : شمالية شرقية - شمالية غربية والبحر في الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج، أما شبحر عمان: خفيف - متوسط الموج.

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