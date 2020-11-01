الامارات | فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان يسمح باستئناف إقامة الأعراس والمناسبات

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان يسمح باستئناف إقامة الأعراس والمناسبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة عجمان السماح باستئناف إقامة حفلات الأعراس والمناسبات في القاعات والفنادقوالمنازل في إمارة عجمان اعتباراً من اليوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر الحالي، مع التأكيد على الالتزام بالاحترازات والتدابير الوقائيةالمعتمدة والتي تضمن سلامة المشاركين والمدعوين.

وقال قائد عام شرطة عجمان رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي أن قراراستئناف إقامة الحفلات يتضمن ألا يزيد عدد المدعوين في صالات الأفراح عن 200 شخص، ولا يزيد عن 50 شخصاً في المنازل، وتحديد خمسة أشخاص فقط على الطاولة الواحدة في كلا الحالتين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة في الدولة وارتداء الكماماتوالحفاظ على التباعد الجسدي والمسافات بين الطاولات.

وأضاف سعادته أن قرار استئناف السماح بإقامة الحفلات والمناسبات جاء تخفيفا على أفراد المجتمع بالسماح لهم بإقامة حفلات الأعراس والمناسبات السعيدة، ومشاركتها مع أحبابهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم إثر جائحة كورونا، مؤكداً أن فريق الأزمات والكوارث المحلي وبالتعاون مع جميع الشركاء لا يدخر جهداً في المحافظة على سلامة كافة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، في حين يبقى تعاونالمجتمع والتزامه هو العامل الرئيس في دعم نجاح جهود مكافحة فيروس كورونا>

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