الامارات | استئناف رحلات الحافلات العامة إلى " دبي ميراكل جاردن" اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف رحلات الحافلات العامة إلى " دبي ميراكل جاردن" اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استأنفت اليوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي رحلات الحافلات العامة إلى "دبي ميراكل جاردن"، وذلك من محطة مترو مول الإمارات عبر خط الحافلات السريع رقم 105.

وتشدد الهيئة على الركاب بضرورة الالتزام بإرشادات وتوجيهات السائق والمشرفين، بالتقيد بالإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من مخاطر انتشار "كوفيد-19"، التي من أهمها ارتداء الكمامات النظيفة طوال الوقت، والمحافظة على التباعد ومسافة الأمان مع الغير من مستخدمي الطريق، سواء في المحطات أو في مواقع انتظار الحافلات.

وأعلنت الهيئة، عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن توافر الرحلات عبر الخط 105، وذلك من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 8 مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 10 مساءً يومي الجمعة والسبت.

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يذكر أن "دبي ميراكل جاردن" تستقبل زوّارها يومياً اعتباراً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 9 مساءً خلال أيام الأسبوع، وكذلك في العطلات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً، وتوفر الدخول مجاناً للأطفال الأقل من ثلاث سنوات وأصحاب الهمم.

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