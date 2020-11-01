الامارات | طفل يتسبب بوفاة آخر في حادث تدهور برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يتسبب بوفاة آخر في حادث تدهور برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي طفل مواطن يبلغ من العمر 12 سنة وأصيب طفلان آخرين، وهما سائق المركبة ويبلغ من العمر 13 سنة بإصابات بليغة، ومرافقة يبلغ من العمر 11 عاما بإصابات بسيطة إثر وقوع حادث انحراف وتدهور مركبة كان يقودها السائق لا يحمل رخصة قيادة مساء الخميس الماضي في منطقة الغيل برأس الخيمة.

وتفصيلا قال مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا الساعة الثامنة والنصف من مساء الخميس الماضي عن انحراف وتدهور مركبة على شارع غير معبد ويفتقر للإنارة في منطقة الغيل الواقعة في المناطق الجنوبية برأس الخيمة ما أسفر عن وفاة طفل مواطن يبلغ من العمر 12 سنة.

وأوضح، أنه فور تلقي البلاغ تم إرسال دوريات الشرطة وسيارة الإسعاف الوطني لموقع الحادث وتبين تدهور المركبة التي كان يقودها أحد الأطفال الثلاثة بعد انحرافها بشكل مفاجئ عن مسارها ما أسفر عن وفاة طفل وإصابة السائق بإصابات بليغة وإصابة الطفل الثالث بإصابات طفيفة وتعرض المركبة لأضرار مادية جسيمة.

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وأضاف، أنه تم على الفور نقل جثمان المتوفي والمصابين إلى مستشفى الذيد الحكومي التابع لإمارة الشارقة، حيث تم إدخال السائق لوحدة العناية الفائقة، وتم تقديم العلاج المناسب للمصاب الآخر الذي غادر المستشفى، كما تم تسليم جثمان المتوفي لذويه لإقامة مراسم الدفن عليه حسب الأصول المتبعة.

وأشار إلى أنه يجب على أولياء الأمور ضرورة القيام بمسؤولياتهم تجاه أبناهم وعدم السماح لهم بقيادة المركبات قبل الحصول على رخص السياقة التي تؤهلهم للتعامل الجيد مع المركبة والإلمام بفنون وأسس قيادتها منعا لتكرار وقوع الحوادث المرورية المؤسفة التي تحصد أرواح الأبرياء.

وذكر كما يجب عليهم متابعة أبنائهم والحرص على سلامتهم وحياتهم من مخاطر الحوادث المرورية التي تمثل خطرا حقيقيا يتربص بهم إضافة إلى كون قيادة المركبة بدون الحصول على رخصة يعتبر مخالفة صريحة للأنظمة المرورية ويعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من عقوبات وإجراءات يتم توقيعها بحقه.

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