شكرا لقرائتكم خبر عن بيان صادر عن سفارة الإمارات في مانيلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهيب سفارة الإمارات في مانيلا بالمواطنين الموجودين في الفلبين بضرورة الحذر ومراقبة التقلبات الجوية التي تشهدها الفلبين بشأن إعصار رولي، داعية إلى الاتصال للحالات الطارئة على +63288222777 أو على مركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية على الرقم +97180044444 والتسجيل في تواجدي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بيان صادر عن سفارة الإمارات في مانيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.