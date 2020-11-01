"حول الإمارات " تحتفل بالذكرى السنوية الثامنة و العشرون لتأسيسها

تحتفل "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، العلامة التجارية المحلّية الرائدة في مجال الأثاث الداخلي والخارجي على صعيد المنطقة، مع عملائها هذا العام بالذكرى السنوية الثامنة و العشرون لتأسيسها ومساعتهم بالحصول على منزل الأحلام لأكثر من ربع قرن ، منذ تأسيسها عام 1992 ، تركت "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" بصمتها الرائدة والأكثر ثقة في مجال الأثاث في المنطقة و تمتعت بالولاء و الدعم من قاعدة عملاء أوفياء على مر هذه السنين و تقديراً لهذا الوفاء ، تدعو "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، عملائها للمشاركة في نشاطاتها الإحتفالية.

ستكافئ "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" عملائها الذين ظلوا مخلصين ودعموا نجاحها منذ تأسيسها من خلال تقديم قسائم هدايا بقيمة 28000 درهم إلى 28 فائزًا. حيث ستتيح صالات العلامة التجارية للمتسوقين فرص الفوز بجوائز بقيمة 1000 درهم لكل من سينفقون 500 درهم إماراتي بأحد فروعها أو عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة الممتدة من 27 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2020 .

حققت "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" نجاحًا كبيرًا خلال العام الماضي مع أرقام مبيعات قوية والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي. علاوة على ذلك ، وشهدت العلامة التجارية نموًا بنسبة 100% في إقبال العملاء ، 55% منهم من العملاء الجدد.

يعود الفضل في ارتفاع المبيعات الى مجموعات الأثاث الواسعة والمتنوعة، الأسعار التنافسية، المبادرات التسويقية، خدمات ما بعد البيع ، سياسات الضمان ، جميعها اكسبت "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" ثقة العملاء الجدد والحفاظ على علاقة شفافة مع العملاء المخلصين الحاليين، لتصبح واحدة من أسرع العلامات التجارية للأثاث نموًا في الشرق الأوسط. حيث ارتفعت حصة "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" 9-10% من اجمالي سوق مبيعات الأثاث في الإمارات البالغ 6 مليارا درهم.

وكجزء من الخطط التوسعية الطموحة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي شهدت "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" في سلطنة عمان نموًا بنسبة30 % ، وستفتتح "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" قريباً متاجرها الجديدة في العين مول وكابيتال مول أبوظبي ومتاجر أخرى في سلطنة عمان.

يتضح من خططها الأخيرة أن "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" تتجه نحو التقدم ؛ بفضل استراتيجيات النمو الطموحة والمبادرات المبتكرة لدفع العلامة التجارية إلى الأمام وضمان أنها تحظى بمكانة خاصة في قلوب العملاء القدامى والجدد وتعدهم بالمزيد من المفاجآت في الأشهر القليلة المقبلة.

"حول الإمارات للمفروشات المنزلية" الرقم المجاني: 800726 ، الموقع الإلكتروني: www.panemirates.com

"حول الامارات للمفروشات المنزلية"

"حول الامارات للمفروشات المنزلية"، الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والوجهة الأكثر تفضيلاً للأثاث المنزلي، تستمر في ابتكار المنتجات وعروض الخدمة، كما تواصل تأكيد أنها توأم معاني السهولة والأسلوب المعاصر والراحة ، في ما خص أفكار الديكورات المنزلية، منذ 28 عاماً. حالياً، تمتلك "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" 19 صالة عرض على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي،مع خطط مستقبلية للتوسع وإفتتاح 3 صالات عرض إضافية في هذا العام.

تشتهر "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"بالجودة الفائقة لمنتجاتها ، وتجربة تسوق رائعة في المتجر وخدمة ما بعد البيع الجيدة ، وتضمن الريادة من خلال مجموعاتها من أنماط وأذواق الأثاث المتنوعة.

وتفخر "حول الامارات للمفروشات المنزلية" بقدرتها على تقديم تشكيلاتها الجديدة بصورةٍ متواصلة والتي تجمع بكفاءة بين تنوع الأسعار وتعدد التصاميم.

عندما تحتاج قريباً إلى إعادة ترتيب ديكور بيتك، أو حين تجذب نظرك واحدة من قطع تشكيلاتنا، فقط قم بالتوجه إلى فريق الخبراء لدى "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، ليزودوك، من خلال خبرتهم، بكل ما تريد معرفته.مع وعد "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، كن على ثقةٍ كاملة بأنك تحصل على القيمة الحقيقية لما تشتريه.

السير في صالة عرض"حول الإمارات للمفروشات المنزلية" يشبه إلى حد كبير الدخول إلى متجر للحلوى. ستذهب مع شيء مثير للاهتمام! سواء كان الأثاث أو الإكسسوارات أو الديكور المنزلي - لكل مساحة وزاوية في منزلك كما في الهواء الطلق ، ستساعدك مجموعة "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" دائمًا على جمع بعض الأفكار الرائعة لتزيين منزلك.

يقع متجرنا المميز في البرشاء ، دبي ، على مساحة 300000 قدم مربع ، وهو أكبر متجر اثاث في الإمارات العربية المتحدة. عندما تتسوق لدى "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، كن مطمئنًا على أنك تحصل على الجودة الرائعة والقيمة مقابل المال وأفضل سعر مضمون.

"حول الإمارات للمفروشات المنزلية" الرقم المجاني: 726800 ، الموقع الإلكتروني: www.panemirates.com

تقع صالات عرض "حول الامارات للمفروشات المنزلية" في المواقع التالية":

‏* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": ‏الشارقة، صالة العرض في الوحدة، خلف صالة عرض تويوتا

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي، البرشاء، شارع أم سقيم

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": دبي فستيفال سيتي، طابق الميزانين‏

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": دبي،مركز برجمان

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* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": دبي،سيتي لاند

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": دبي، المدينة مول، القصيص، الطابق الثاني

‏* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": دبي فستيفال بلازا

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": مُلحق دبي فستيفال سيتي الجديد

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، طريق المطار القديم، زاوية شارع الفلاح، مقابل بنك بنك أبوظبي الأول

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، الشهامة، "ديرفيلدز مول"، الطابق الثالث

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، "مول المركز التجاري العالمي"، الطابق الأول

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": العين، منطقة المعترض، دوار الجبل

‏* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": العين، الرمال مول

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": ‏رأس الخيمة، الحمرا مول، الطابق الأول

‏* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": ‏الفجيرة، شارع محمد بن مطر

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، مسقط، منطقة الخوير، زاخر مول

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، مسقط، الحيل الشمالي- طريق الخدمات

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، صلالة

الفروع المعلنة في خطة التوسع

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي،كابيتال مول

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، المصفح

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": العين، العين مول

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