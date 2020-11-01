شركة UBISOFT تعلن عن تعاونها مع REEBOK لإصدار تشكيلة خاصة في 11 نوفمبر 2020

أعلنت شركتي Ubisoft و Reebok اليوم عن تعاونهما لنقل قصة لعبة Assassin’s Creed® Valhalla المرتقبة للغاية، وهي أحدث أجزاء سلسلة Assassin’s Creed، إلى أرض الواقع ليتمكن المعجبون من استعراض عشقهم للفايكنج والتفاعل مع القصة مع إطلاق تشكيلة أزياء مصغرة خاصة تتضمن أحذية رياضية وملابس وأكسسوارات مستوحاة من قصص الفايكنج.

تروي Assassin’s Creed Valhalla القصة الملحمية لشخصية ’إيفور‘، أحد غزاة الفايكنغ الشرسين الذي نشأ وترعرع وهو يستمع لحكايات المعارك والأمجاد. تقدم اللعبة تجربة فايكنغ غامرة، فتأخذ اللاعبين عبر عالم مفتوح غامض ورائع الجمال على خلفية وحشية العصور المظلمة في إنكلترا. يمكن للاعبين استغلال الميزات الجديدة مثل الغارات وتنمية مستوطناتهم وبناء قوتهم في سعي لكسب مكانة بين الآلهة في فالهالا.

توفر هذه المجموعة المصممة حسب الطلب 3 تصميمات من الأحذية التي تتألق بمجموعات ألوان حصرية مستوحاة من أضواء الشفق القطبي المتألقة:

- Zig Kinetica (549 AED/ 615 SAR): يستوحي حذاء Zig Kinetica x ASSASSIN’S CREED VALHALLA الرياضي من عتمة الليل الحالكة لليالي الإسكندنافية وأضواء الشفق القطبي. وقد تم تصميمه مع جزء علوي شبكي أسود اللون، فوق نعل مميز متعرج الشكل شديد المرونة وممتص للصدمات بلون البحر الزمردي. وفي إشارة إلى أسلوب حياة الفايكنج، يحمل التصميم رمز غراب الـ Synin الذي يمثل سمة رئيسية في الأساطير الإسكندنافية، ويساعد الشخصية الرئيسية إيفور في رحلتها.

- Club C Revenge (375 AED/ 409 SAR): يمتاز حذاء Club C Revenge x ASSASSIN’S CREED VALHALLA الرياضي بتصميمه البسيط لكن العملي للغاية، ويتميز بجزء علوي مصنوع من الشامواه الطري مع ألوان البحر الزمردي والأسود التي تغطيه. ويتألق الكعب بصورة ظليلة لرمز فأس المعركة المزدوج، والذي يرمز إلى المرونة التي يتمتع بها الإسكندنافيون وأحد أشهر رموز الفايكنج على الإطلاق.

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- Classic Leather Legacy (399 AED/ 435 SAR): يأتي حذاء Classic Leather Legacy x ASSASSIN’S CREED VALHALLA الرياضي مع جزء علوي باللون الرمادي مع خطوط من لون البحر الزمردي والضباب الزمردي، وهو الخيار المثالي للأشخاص الذين لا يريدون الاختيار بين التصاميم العتيقة والعصرية بفضل تصميمه الكلاسيكي. ويتربع رمز الغراب المنقوش على الكعب ليسلط الضوء مرة أخرى على المعنى العميق لهذا الطائر لدى الفايكنج.

تتضمن التشكيلة أيضاً تصميمين مختلفين لقميص بقلنسوة (بسعر 299 AED/329 SAR لكل منهما)، وقبعة (125 AED/ 139 SAR)، وجوارب مطابقة (69 AED/ 75 SAR). وتتألق كل قطعة بشعار ASSASSIN'S CREED VALHALLA X REEBOK المخصص، بالإضافة إلى رموز إضافية مثل الغراب والفؤوس التي تحمل الروح الحقيقية للأساطير الإسكندنافية.

تتوفر التشكيلة في 11 نوفمبر / 25 ربيع الأول عبر متجر Reebok Concept Store - دبي مول (الطابق الأول) و نمشي (الإمارات والسعودية). للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.reebok.com/assassinscreed_valhalla أو @ReebokMENA على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصدر Assassin’s Creed Valhalla في 10 نوفمبر 2020 / 24 ربيع الأول 1442 على أجهزة Xbox Series X و Xbox Series S و Xbox One و PlayStation®4 و ومتجري Epic Games و Ubisoft Store على Windows PC، بالإضافة إلى UPLAY+، خدمة الإشتراك الخاصة بشركة Ubisoft، وعلى منصة Stadia. وستصدر Assassin’s Creed Valhalla على PlayStation®5 عند صدور المنصة في 12 نوفمبر 2020 / 16 ربيع الأول.