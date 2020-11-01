الامارات | الطقس المتوقع على الدولة حتى الخميس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع على الدولة حتى الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام القادمة طقسا رطبا صباحا مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية يصبح صحوا بوجه عام .

- الأحد ..

الطقس : ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر : خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

- الاثنين ..

الطقس : ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر : خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

- الثلاثاء ..

الطقس : رطب صباحا مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام، والرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

- الأربعاء ..

الطقس : رطب صباحا مع احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام، والرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط احيانا نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

- الخميس ..

الطقس : رطب صباحا مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام، والرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news