الامارات | القرقاوي يتلقى لقاح «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن القرقاوي يتلقى لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، لقاح كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك دعماً للجهود الوطنية والبدء باستخدام اللقاح في الدولة، بهدف التصدي للفيروس والحد من انتشاره.

وأكد أن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة وعمل مختلف الفرق، أثبتت قدرتها على التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية، مشدداً على دور القطاع الصحي والكوادر الطبية في الدولة، وإسهاماتها في تعزيز مكانتها في جهود التصدي للجائحة.

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