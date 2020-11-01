الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مواعيد

استغرب متعامل مع عيادة أستر، في منطقة البوطينة بالشارقة، انتظاره لمدة ساعة في طابور أمام موظف الاستقبال، لإجراء فحص فيروس كورونا، رغم قيامه بحجز موعد مسبق عن طريق خدمة العملاء، لكنه اضطر للوقوف مع المراجعين، الذين لم يحصلوا على مواعيد مسبقة.

نفايات

لاحظ قراء أن الكثير من السكان لا يلتزمون بوضع نفاياتهم داخل الحاويات، وأشاروا على نحو خاص إلى الأشخاص الذين يلقون نفاياتهم من نوافذ سياراتهم في الحاويات، إذ كثيراً ما تتساقط النفايات على الأرض، ولا تصل إلى الحاوية.

كمامات

دعا سكان، في العديد من المباني السكنية، إلى إعطاء صلاحيات لموظفي الأمن بمنع دخول أي شخص دون ارتداء الكمامة، وذلك بعدما لاحظوا أن كثيراً من السكان باتوا يدخلون المباني ويخرجون منها ويستخدمون المصاعد، وهم لا يرتدون الكمامات.

احتيال

قال قارئ إنه تلقى رسالة «واتس أب»، على هاتفه المتحرك، من سيدة في إحدى الدول الأجنبية، تطلب منه مساعدة مالية، بحجة أن والدتها مريضة وبحاجة إلى علاج، ما اعتبره طريقة جديدة للاحتيال.

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كلاب

طالب قراء بضرورة إلزام الأفراد، الذين يقتنون كلاباً أليفة، بعدم خروجها للشوارع دون وضع الأغطية المخصصة لأفواه تلك الكلاب، بما يضمن السلامة للمارة، وعدم تعرضهم للأذى، وتجنب الهلع لدى بعض الأطفال والنساء عند خروج الكلاب من البنايات، خصوصاً بعد تزايد ظاهرة اقتنائها أخيراً.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

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