الامارات | محمد بن راشد يشهد مرئيا عرسا جماعيا لـ100 عريس في خمس مناطق مختلفة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرئيا عرسا جماعيا بمشاركة ١٠٠ عريس. وقال سموه في تغريدة على "تويتر" : "شهدت اليوم مرئياً أول عرس جماعي افتراضي في الدولة بمشاركة ١٠٠ عريس في خمس مناطق مختلفة بالدولة .. الحياة مستمرة .. والتأقلم مع الأوضاع الصحية مطلوب .. وسر البركة في الحياة الزوجية في بساطة بداياتها والتيسير على المقبلين عليها" تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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