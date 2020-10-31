الامارات | "صحة دبي" تنفذ حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي" تنفذ حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت هيئة الصحة بدبي بتنفيذ حملة واسعة تستهدف تطعيم موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي ضد الإنفلونزا الموسمية، وتقديم النصائح والإرشادات الطبية حول أهمية المطعوم لتفادي المضاعفات السلبية للإنفلونزا وخاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وقالت الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي ان الحملة تستهدف حتى الآن 24،000 ألف موظفاً وموظفة بمختلف الدوائر الحكومية بدبي من الراغبين بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية وذلك بعد التنسيق مع هذه الدوائر والمؤسسات للوصول الى موظفيها في مقار العمل وفق برنامج زمني معد مسبقاً، مشيرة الى إمكانية التوسع في الحملة للوصول الى كافة موظفي دوائر حكومة دبي بناء على طلب من هذه الدوائر.

وأوضحت الدكتورة العوضي ان هذه الحملة تأتي بهدف توفير الوقت والجهد على موظفي الدوائر الحكومية وللحفاظ على سير وأوقات العمل الخاصة بهم إضافة الى تعميم الفائدة والوصول الى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع المحلي.

وأكدت على الحرص الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتعزيز الجانب الوقائي ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية لتفادي المضاعفات السلبية للمرض، وخاصة الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا مثل: كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، والنساء الحوامل، والأطفال دون سن الخامسة.

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ونصحت الدكتورة العوضي بتجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي لتفادي التقاط العدى من الآخرين مع ضرورة الالتزام بآداب العطاس والسعال وغسيل اليدين بشكل مستمر لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الله الرصاصي رئيس قسم الطب الوقائي بهيئة الصحة بدبي ان الحملة تمكنت حتى الآن من تطعيم أكثر من 1000 موظف بهيئة الصحة بدبي ومحاكم دبي ودائرة التنمية الاقتصادية، مشيراً الى خطة الحملة لزيارة كل من صحيفة البيان ومركز دبي للإحصاء والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وغيرها من الدوائر والمؤسسات الأخرى بدبي.

ونصح الدكتور الرصاصي بضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية كإجراء وقائي لتفادي مضاعفات الانفلونزا وخاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة لافتاً الى أعراض الإنفلونزا المتمثلة في العطاس وسيلان الأنف والتهاب الحلق إضافة الى الحمى أحياناً والصداع وآلام العضلات والتعب والقيء والإسهال عند الأطفال، مشيراً الى أن فيروسات الإنفلونزا تنتقل من شخص الى آخر عن طريق الرذاذ المحمول بالهواء عند سعال أو عطس أو حديث الشخص المصاب.

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