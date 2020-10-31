- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن القرقاوي يتلقى جرعة من لقاح (كوفيد 19) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى، اليوم، وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك ضمن الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي كوفيد-19.
وأكد القرقاوي على دور القطاع الصحي والكوادر الطبية في الدولة واسهاماتهم في تعزيز مكانة الدولة في جهود التصدي للجائحة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | القرقاوي يتلقى جرعة من لقاح (كوفيد 19) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.