الامارات | القرقاوي يتلقى جرعة من لقاح (كوفيد 19)

شكرا لقرائتكم خبر عن القرقاوي يتلقى جرعة من لقاح (كوفيد 19) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى، اليوم، وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك ضمن الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي كوفيد-19.

وأكد القرقاوي على دور القطاع الصحي والكوادر الطبية في الدولة واسهاماتهم في تعزيز مكانة الدولة في جهود التصدي للجائحة.

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