الامارات | بلدية الحمرية تنفذ 1299 زيارة تفتيشية ورقابية خلال 9 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الحمرية تنفذ 1299 زيارة تفتيشية ورقابية خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير بلدية الحمرية في الشارقة، مبارك راشد الشامسي، بأن البلدية نفذت 1299 زيارة تفتيشية ورقابية خلال تسعة أشهر من بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، أسفرت عن تحرير تسع مخالفات وتوجيه 20 إنذاراً بحق منشآت غذائية غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومصادرة 239 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأوضح الشامسي لـ«الإمارات اليوم»، أن شعبة مكافحة آفات الصحة العامة في البلدية نفذت 8933 زيارة ميدانية لمكافحة آفات الصحة العامة، واستقبلت 278 طلباً لخدمة مكافحة الآفات في المنازل، وتمت تلبيتها جميعها، بجانب تنفيذ 585 زيارة للمؤسسات الحكومية والرسمية في المنطقة، وذلك لمكافحة النمل والقوارض والحشرات الأخرى.

وأضاف أن شعبة الخدمات البيطرية نفذت 102 زيارة لمنطقة العزب النظامية، بجانب تنفيذ 110 حملات وزيارات تفتيشية لمنافذ بيع اللحوم الحمراء والدواجن والبيض، لافتاً إلى أن البلدية أصدرت ستة تصاريح بيئية.

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وأشار إلى أن البلدية تبذل جهودها للإسهام في الحد من فيروس كورونا المستجد وتقليل فرص انتشاره، ومواصلة جهودها الرقابية على الأغذية ومنافذ بيعها، ومكافحة آفات الصحة العامة والبيئة، بجانب التفتيش البلدي، ما أسفر عن انخفاض نسبة المخالفات نتيجة زيادة وعي والتزام أفراد المجتمع بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية.

وأشار الشامسي إلى أن البلدية اتخذت إجراءات لتعزيز التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في كل المرافق العامة وفي مقدمتها شاطئ الحمرية والحدائق العامة، بهدف تقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن البلدية عملت على توفير خطط وتعليمات التباعد الجسدي لمرتادي المواقع الحيوية التي تشهد حضوراً، وتنفيذ إجراءات تلزم مرتادي الشاطئ باتباع الإرشادات الوقائية والالتزام بالتدابير الاحترازية لضمان سلامة وأمان المجتمع، وإطلاق حملات توعوية وتفتيشية للرقابة الشاطئية، لتوعية مرتادي الشاطئ بأهمية التباعد الجسدي وارتداء الكمامة بهدف السلامة والوقاية.

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