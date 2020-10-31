الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التزام

اشتكى سكان في منطقة القليعة بالشارقة، من عدم التزام العاملين في البقالات الصغيرة بالمنطقة، بارتداء الكمامات داخل المحال، وأثناء توصيل الطلبات إلى المنازل، ما يعرضهم، ويعرض المتعاملين معهم، لخطر انتشار الفيروسات.

«بسمات»

تساءل قارئ عن مدى الفائدة، التي يمكن أن يحصل عليها من برنامج نقاط «بسمات»، المقدم من قبل «اتصالات»، لافتاً إلى أنه في كل مرة يتلقى رسالة تهنئة من الشركة، بحصوله على نقاط جديدة، دون أن يحصل على أي خدمة.

تطعيم

نظمت النيابة العامة في دبي، بالتعاون مع هيئة الصحة، يوماً للتطعيم ضد فيروس الإنفلونزا الموسمية لجميع موظفيها، انطلاقاً من حرص نيابة دبي على تنفيذ خطة الصحة والسلامة المؤسسية، لضمان سلامة موظفيها، من خلال إقامة أنشطة التثقيف الصحي المختلفة.

هاتف

دعا سائقون إلى تغليظ عقوبة استخدام الهاتف أثناء القيادة، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة باتت مصدر قلق لهم، خصوصاً وهم يرون بعض المركبات تنحرف فجأة من مسرب إلى آخر، بسبب عدم الانتباه.

نفايات

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اشتكى سكان بنايات بمنطقة النهدة بالشارقة، من قيام بعض الأشخاص بإلقاء أعقاب السجائر والعلب الفارغة من نوافذ شققهم، ما يتسبب في نشر القاذورات بشرفات الجيران، إلى جانب ما تشكله من مخاطر على سلامة المشاة في محيط تلك المباني.

سمّاعات

دعا زوّار منطقة الترفيه والتسوق «ذي بوينت»، في نخلة جميرا بدبي، إلى تخفيف الضجيج الصادر عن السماعات، بسبب تكرار إذاعة التعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات على مدار الساعة، ودعوا إلى الاكتفاء ببثها كل نصف فقط.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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