الامارات | بلدية دبي تخالف مؤسسة وتنذر 13 لعدم التزامها بتدابير «كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تخالف مؤسسة وتنذر 13 لعدم التزامها بتدابير «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت بلدية دبي مؤسسة واحدة وأنذرت 13 أخرى، أول من أمس، بسبب عدم الالتزام بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت إحصاءات البلدية أن نسبة الالتزام كانت أول من أمس 99٪ من إجمالي المؤسسات التي تم زيارتها، والبالغ عددها 1995 مؤسسة، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة الالتزام لدى غالبية المؤسسات انعكس إيجاباً على عدد المخالفات والإغلاقات، الذي وصل في بعض الأيام إلى صفر.
وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا».
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