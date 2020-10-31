الامارات | 5 خطوات لتحديث بيانات المواطن في «الهوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لتحديث بيانات المواطن في «الهوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بأن فترة تحديث بيانات المواطنين، ضمن مبادرة «بياناتك هويتك»، التي بدأت في 28 من الشهر الجاري، تستمر لمدة شهر واحد، ومن دون رسوم.

ونبهت إلى أن تمديد هذه الفترة يعتمد على تقييم المرحلة الأولى للتحديث، داعية الفئة العمرية المستهدفة، وهي 18 – 60 سنة، إلى المبادرة بتحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة.

وأشارت الهيئة إلى أن خطوات تحديث البيانات عن طريق التطبيق الذكي للمواطنين تبدأ بتسجيل الدخول إلى التطبيق الذكي، حيث يتم إدراج البيانات عبر حاملي خلاصة القيد، ثم اختيار خدمة جديدة، ثم تحديث بيانات السكن والعمل، وعند بداية الدخول يقوم التطبيق تلقائياً بالتوجه إلى صفحة رب الأسرة للبدء بالتحديث، ثم الانتقال لاحقاً لاختيار تحديث بيانات بقية أفراد الأسرة، وأخيراً الموافقة على الشروط والأحكام وتقديم الخدمة.

وأطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الأسبوع الماضي، مبادرة «بياناتك... هويتك» الهادفة إلى تحديث البيانات الشخصية من خلال التطبيق الذكي للهيئة أو عبر الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.ica.gov.ae.

وأكدت أن تحديث البيانات يسهم بشكل كبير وفعال في دعم جهود الدولة الرامية إلى مواجهة فيروس «كورونا» المستجد والحد من انتشاره، كونه يوفر منظومة رقمية تلبي متطلبات القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، فضلاً عن دوره المحوري في ضمان استمرارية الخدمات الحكومية وتقديمها وفق أفضل معايير الكفاءة.

وبينت أن المرحلة الأولى من المبادرة مخصصة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، داعية إياهم للبدء في إجراء تحديث البيانات على أن يتم استئناف عمليات التحديث لمختلف الشرائح المجتمعية ضمن المراحل المقبلة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

ويقتصر التحديث في المرحلة الأولى على المواطنين في الفئات العمرية من 18 إلى 60 عاماً، إذ تقع على كل فرد كامل الأهلية مسؤولية تحديث بياناته الشخصية، ومن يقع تحت سجله الأسري، مؤكداً استعداد مركز الاتصال للاستجابة الفورية لاستفسارات المتعاملين.

5 خطوات

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حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خمس خطوات يجريها

المتعامل لتحديث بياناته، هي:

الدخول إلى موقع الهيئة (www.ica.gov.ae).

اختيار القنوات الذكية.

تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام الحساب الشخصي.

اختيار تصفح الخدمات الذكية.

تحديث بيانات حامل خلاصة القيد وبقية أفراد أسرته.

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