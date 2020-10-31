الامارات | أروقة المحاكم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدعى مقيم (أميركي) بأن زوجته مصابة باضطراب نفسي، وحاولت قتل نفسها، وهددت بقتل أطفالها الثلاثة من قبل، وذلك حتى يفوز بحضانة الأطفال والطلاق منها، لكنه لم يقدم ما يثبت هذه الادعاءات، لذا قضت محكمة الأحوال الشخصية في أبوظبي لمصلحة الزوجة، وأيدت محكمة الاستئناف حكمها، وألزمته بسداد المصروفات. وبحسب أوراق الدعوى، قال الزوج (36 عاماً) إن زوجته (32 عاماً) اعتدت عليه سابقاً، وهددته، وهجرته هو وأطفالهما الثلاثة، وعادت إلى بلادهما عام 2018، وحاولت قتل نفسها، وهددت بقتل الأطفال (2 و3 و5 أعوام)، كما هددت بقتل المربية.
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محمد فودة: [email protected]
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