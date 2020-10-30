الامارات | "صحة دبي": استئناف الفحوصات الدورية وبرنامج التحصين بالمدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي": استئناف الفحوصات الدورية وبرنامج التحصين بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الصحة بدبي أنه تقرر استئناف تقديم الفحوصات الطبية الدورية، وبرنامج التحصين في المنشآت التعليمية (المدارس)، حيث أصدرت تعميما وجهته إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها بالمنشآت التعليمية التزاما منها بتزويد شركائها بكافة المستجدات المتعلقة بالممارسات الصحية والتشريعات، والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات الصحية والمنتجات الصحية والعلاجية والوقائية والدوائية في القطاع الصحي في دبي، كما طورت الهيئة تطبيقاً أسمته "براعم" للكشف المبكر عن التأخر النمائي للأطفال من عمر 9 أشهر إلى 6 سنوات.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لغاية الحفاظ على سلامة الطلبة في المدارس، تماشيا مع معايير العيادات في المنشآت الصحية والأكاديمية، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة بشكل عام ، يتعين على جميع المنشآت التعليمية بدبي الالتزام باستئناف الفحوصات الطبية الدورية، وتقديم التطعيمات لجميع الطلاب المستحقين حسب جدول التحصين المحدث، بما فيهم الطلاب الذين يتلقون تعليمهم عن بعد، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حسب ما ورد في الأدلة الإرشادية لإدارة حالات فيروس كورونا، في المنشآت التعليمية والأكاديمية.

وشددت على أنه يتوجب على جميع المنشآت الصحية، والمهنيين المرخصين من الهيئة الالتزام باستئناف تقديم خدمات الفحوصات الطبية الدورية وبرنامج التحصين، ورفع التقارير اللازمة بذلك لقسم الصحة المدرسية بهيئة الصحة بدبي، وذلك لتجنب أي مخالفات قد تصدر بهذا الشأن، وعلى جميع المنشآت اتخاذ كافة ما يلزم لضمان التقيد التام بالتعميم.

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براعم:

وفي سياق آخر، طورت هيئة الصحة بدبي، التطبيق الذكي "براعم" لكشف التأخر النمائي للأطفال من عمر 9 أشهر إلى 6 سنوات، ونظم قسم صحة الطفل في إدارة البرامج التخصصية في قطاع الرعاية الصحية الأولية برنامج تدريب لمقدمي الرعاية الصحية على تطبيق براعم، عبر اجتماع مرئي من خلال تقنية زووم، وذلك التزاما منها بالخطة الاستراتيجية لحكومة دبي في تنفيذ الفحص الإنمائي للكشف المبكر عن الأطفال الذين يعانون من تأخر النمو، حيث يتوجب فحص جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات باستخدام أدوات الفحص القياسية للكشف عن التأخر في النمو الحركي أو اللغوي أو مهارات التواصل.

وأكدت الهيئة أن التطبيق يعد خدمة مبتكرة للكشف المبكر عن التأخر النمائي للأطفال، ويهدف للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الفئة المستهدفة وهم الأطفال من عمر 9 أشهر إلى 6 سنوات، حيث يساعد ذوي الطفل في الكشف المبكر عن التأخر النمائي والحصول على مؤشرات وتقييم أولي حول نمو الطفل بشكل عام، وتقديم التدخل العلاجي المبكر للطفل المصاب، وهو تطبيق ذكي للهواتف وسهل الاستخدام مع إعطاء نتيجة فورية لذوي الطفل ويقدم مجانا لمستخدميه، كما يمكن المشتركين من ذوي الطفل من مشاركة النتائج مع مقدمي الرعاية الصحية المعنيين، ويتميز التطبيق بالتكامل مع السجلات الطبية لهيئة الصحة في دبي، وخدمة التطبيق متاحة للجميع من خلال تطبيق الهيئة الرسمي لضمان استفادة الجميع.

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