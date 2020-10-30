الامارات | الصحة تنفي شائعات تدعو لمواجهة أعراض كوفيد-19 بتناول الفيتامينات دون الاتصال بالجهات المختصة

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنفي شائعات تدعو لمواجهة أعراض كوفيد-19 بتناول الفيتامينات دون الاتصال بالجهات المختصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع صحة المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول اتباع أسلوب علاجي لمن يشعرون بأعراض كوفيد19 بدون الاتصال بالجهات الصحية الحكومية والذي يتضن تناول عدة فيتامينات لمرة واحدة يومياً أو اسبوعيا. ودعت أفراد المجتمع إلى التواصل فورا مع الجهات الصحية عند ظهور أعراض كوفيد-19 وتجاهل الشائعات المذكورة مع الحرص على استقاء المعلومات الصحيحة من الموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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