الامارات | 1312 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1500 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 1312 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1500 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها 130 ألفاً و573 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص، على مستوى الدولة، في الكشف عن 1312 إصابة جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 130 ألفاً و336 حالة.

كما أعلنت عن وفاة ثلاثة أشخاص نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 488 حالة.

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وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين.

وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1500 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 126 ألفاً و147 حالة.

- 130 ألفاً و573 فحصاً جديداً أجرتها «الصحة» خلال الـ24 ساعة الماضية.

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