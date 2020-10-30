الامارات | «صندوق الزكاة» ينفق 37.3 مليون درهم لفك كرب الغارمين

شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق الزكاة» ينفق 37.3 مليون درهم لفك كرب الغارمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صندوق الزكاة حملة إلكترونية جديدة، تحت شعار «الدّين ذُلٌ وهمٌ»، لحث المواطنين والمقيمين على الإسهام في فك كرب الغارمين، ضمن مشروع «خلاص» الذي يستهدف تفريج كرب الذين أوقعتهم ظروفهم في قبضة الديون التي لم يتمكنوا من تسديدها، فيما أفاد الصندوق بأنه أنفق ما يزيد على 37.3 مليون درهم على 861 أسرة من الغارمين المستحقين، خلال الـ10 سنوات الماضية.

وتفصيلاً، أطلق صندوق الزكاة حملة خيرية جديدة على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، لحث المحسنين من مواطني الدولة والمقيمين على توجيه تبرعاتهم وإنفاقهم الخيري لفك كرب الغارمين، وذلك ضمن مشروع «خلاص»، الذي يندرج تحت مصرف الغارمين، بهدف تفريج كرب الذين أوقعتهم ظروفهم في قبضة الديون التي لم يتمكنوا من تسديدها.

وأشار الصندوق في حملته، التي حملت شعار «الدين ذُلٌ في النهار وهَمٌ في الليل»، إلى أن من رحمة الله تعالى بالبشر أن جعل نصيباً من الزكاة لتفريج كرب هذه الفئة من المتعثرين بقضايا مالية، الذين يطلق عليهم «غارمون»، لافتاً إلى أن المشروع يعمل على تسديد مديونيات الحالات المستحقة للزكاة في حال لديها قضايا تنفيذية، بعد إجراء التفاوض مع الجهات حول إمكانية تخفيض قيمة المديونية، بهدف مساعدة المديونين على قضاء مديونياتهم، ودمجهم في مجتمعاتهم.

وبحسب الصندوق، تم توجيه مبلغ 37 مليوناً و321 ألفاً و395 درهماً لفك كرب 861 أسرة من الغارمين في الدولة، تحت نطاق مشروع «خلاص» خلال الـ10 سنوات الماضية، مؤكداً أنه يستقبل طلبات حالات الغارمين المستحقين إلكترونياً شريطة التسجيل بالهوية.

وحدد الصندوق 14 مستنداً ثبوتياً يجب استيفاؤها من قبل متعامليه مستحقي الزكاة، أولها صور من جوازات السفر وخلاصة القید للمواطنين، أو صور بطاقة الهوية الإماراتية (سارية المفعول)، والإقامة سارية المفعول لغير المواطنين، للأسرة كاملة، وشهادة إثبات حالة (عدم زواج – عدم عمل) للمستفيد وللأبناء من سن 18 سنة فما فوق، أو إثبات دراسة في حال استمرارية الدراسة، وشهادة راتب تفصيلية معتمدة من جهة العمل، موضح بها حصول الموظف على السكن والتعليم للأبناء (القطاع الحكومي – أو القطاع الخاص، مع صورة معتمدة من عقد العمل).

كما شملت قائمة المستندات كشف حساب من البنك لآخر ستة أشهر (للشخص الذي یعمل)، ورقم الحساب البنكي الدولي «آيبان» حديث، لا تزيد صلاحيته على شهر واحد، وشهادة «لمن يهمه الأمر» من دائرة تنمية المجتمع في دبي، لمعرفة قیمة المساعدة للمواطنين من إمارة دبي، وكذلك الأم الحاضنة لأبناء المواطنين، إضافة إلى صورة عقد إیجار السكن موثق من الجهات المختصة، كالبلدية أو غيرها من الجهات التي توثق عقود الإيجار، وفاتورة الكهرباء والماء باسم مقدم الطلب لآخر شهر، وشهادة الراتب من هيئة الاتحادية للمعاشات أو صندوق أبوظبي للمكافآت والمعاشات (المواطنين)، إن وجد.

ومن بين المستندات كذلك، شهادة الأملاك، وشهادة الرخص التجارية من الجهات المختصة، كالبلدية ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة التنمية الاقتصادية، وأي التزامات أخرى، مثل رسوم الجامعات والمدارس للأولاد الذين يدرسون، والتزامات البنكية، وصور جوازات العمالة المساندة للمواطنين، وشهادة لمن يهمه الأمر من دائرة التنفيذ في الجهة المختصة حديثة لا تتجاوز الشهر، وصور عن الأحكام المدنية، بجانب شهادة بالمديونيات (أصل الدین وتاريخه والمتبقي منه وقيمة القسط الشهري)، وشهادة رقم الحساب البنكي الدولي «آيبان» حديث لا تزيد صلاحيته عن شهر واحد باسم المحكمة.

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وفي ما يتعلق بشروط وآليات استحقاق دعم الغارمين، أكد الصندوق أنه يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على مساعدة (ضعف الدخل، العاطلون عن العمل) عن 35 سنة، وألّا تزيد مدة المستندات والوثائق المقدمة على ثلاثة أشهر، مع ضرورة إحضار المستندات الأصلية للمطابقة بالصور، موضحاً أنه في حال امتلاك المتقدم رخصة تجارية، يجب أن يوضح فيها قيمة إيرادات الرخص، وفي حال وجود مزرعة يجب إحضار شهادة من دائرة الزراعة، أو حسب جهة الاختصاص.

إيرادات الصندوق

بلغت إيرادات صندوق الزكاة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث نحو 184 مليوناً و67 ألفاً و458 درهماً، من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة، وتصدرت البنوك حصيلة إيرادات المزكين، بقيمة 56 مليوناً و112 ألفاً و66 درهماً، تلتها الإيرادات من خلال المزكين مباشرة في الصندوق بقيمة 21 مليوناً و674 ألفاً و196 درهماً، ثم الإيرادات من خلال حكومة دبي (الدفع الإلكتروني)، التي بلغت 12 مليوناً و886 ألفاً و751 درهماً.

مساعدة شهرية

أفاد صندوق الزكاة بأنه يحق للمستحق الذي تصرف له مساعدة شهرية أن يتقدم بتجديد طلبه، بعد حجز موعد عن طريق الموقع الإلكتروني، بعد استلامه آخر دفعه من المساعدة، كما يحق للمستحق الذي استلم مساعدة مقطوعة أن يتقدم بتجديد طلبه، بعد حجز موعد عن طريق الموقع الإلكتروني، بعد مرور 12 شهراً من استلامه للمساعدة الأخيرة، على أن یتم ملء استمارة البحث بواسطة طالب المساعدة أو من ینوب عنه (من درجة القرابة الأولى)، مع إحضار الوكالة أو ما يثبت القرابة في حالة عدم تمكن صاحب العلاقة من الحضور شخصياً.

- المبادرة تساعد الغارمين على قضاء مديونياتهم ودمجهم في مجتمعاتهم.

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