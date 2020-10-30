الامارات | «بالكفاءات نرتقي» تجمع 389 طالباً وطالبة عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن «بالكفاءات نرتقي» تجمع 389 طالباً وطالبة عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مجلس طلبة الجامعات والكليات، بالتعاون مع إدارة البعثات والاستقطاب في شرطة دبي، لقاءً حوارياً عن بُعد بعنوان «بالكفاءات نرتقي»، بمشاركة 389 طالباً وطالبة، وذلك ضمن مبادرة «لايف تبس» التي ينظمها المجلس في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية ومجالات المستقبل، بهدف جمع الكفاءات الشابة والمميزة في الدولة، ورفع مستوى الوعي لدى طلبة الجامعات.

وقالت نائب رئيس مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي، حصة الشرقي، إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها المجلس ضمن مبادرة «لايف تبس»، التي تسعى لتقديم نصائح موجزة لطلبة الجامعات والكليات، من خلال استقطاب أصحاب الكفاءات والإنجازات المهمة للحديث عن تجاربهم.

وأضافت أن اللقاء الحواري «بالكفاءات نرتقي»، الذي ينفذ عن بعد، يهدف إلى جمع الكفاءات الشابة والمميزة في الدولة لتبادل الخبرات معهم، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المشاركين في الجلسة، وتحفيزهم نحو تحقيق التميز.

وأكدت الشرقي، أن مبادرة «لايف تبس» تلقى تجاوباً وتفاعلاً كبيراً من قبل الطلبة، ما يعكس مستوى الاستفادة التي يحصلون عليها من معارف وعلوم وتجارب متنوعة، كما أنها تسهم في توعيتهم في العديد من الجوانب والظواهر الأمنية والشرطية الحالية والمستقبلية، وتعمل على تحفيز طلبة الجامعات، ورفع معنوياتهم، وشحذ هممهم، وتمكينهم، ليكونوا عناصر فاعلة، ورفع مستوى المسؤولية الأمنية والمجتمعية لديهم، وإشراكهم في استشراف المستقبل الأمني والشرطي، والإسهام في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي.

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وتحدث خلال اللقاء الحواري، الذي أدارته عضو مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي، مريم علي الحمادي، كل من مها علي القرشي، أصغر عضو مجلس إدارة في الحكومة الاتحادية بالدولة، وسحر مسعود، طالبة مُبتكرة، والعالم الشاب سلطان سيف بن بدر، وعدد من أعضاء المجلس.

واستعرضت مها القرشي تجربتها كأصغر عضو مجلس إدارة في المؤسسة الاتحادية للشباب في الحكومة الاتحادية، وعملها في مؤسسة دبي للمستقبل في فريق عمل مختبرات المستقبل، وتجربتها في برنامج «سفراؤنا»، كما قدمت الطالبة سحر مسعود تجربتها في التعلم الذاتي من خلال المواقع والمنصات التعليمية، وكيف أسهم التعلم الذاتي في تطوير مهاراتها في التطبيقات الذكية، ما عزز من مشاركاتها في العديد من الجوائز والمسابقات على مستوى الدولة، فيما استعرض سلطان سيف بن بدر، المُلقب بالعالم الإماراتي الشاب، الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، تجربته في مجال التكنولوجيا والروبوتات، وتجربته في ابتكار روبوت للتعقيم أثناء فترة برنامج التعقيم الوطني.

- «لايف تبس» تسهم في توعية الطلبة بالجوانب والظواهر الأمنية والشرطية الحالية والمستقبلية.

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