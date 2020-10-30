الامارات | الطقس صحو وغائم جزئياً

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شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس صحو وغائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح غد، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.
أما حركة الرياح فتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية (15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س)، أحياناً. ويكون الخليج العربي خفيفاً، ومتوسط الموج.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:42، والثاني عند 00:53.
والجزر الأول عند الساعة 18:48، والثاني عند الساعة 06:33.
ويكون بحر عمان خفيفاً، ومتوسط الموج.
فيما سيحدث المد الأول عند 08:37، والثاني عند الساعة 21:43.
والجزر الأول عند الساعة 15:15، والجزر الثاني عند الساعة 03:27.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.