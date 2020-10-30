الامارات | الطقس صحو وغائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس صحو وغائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح غد، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

أما حركة الرياح فتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية (15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/‏س)، أحياناً. ويكون الخليج العربي خفيفاً، ومتوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:42، والثاني عند 00:53.

والجزر الأول عند الساعة 18:48، والثاني عند الساعة 06:33.

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ويكون بحر عمان خفيفاً، ومتوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند 08:37، والثاني عند الساعة 21:43.

والجزر الأول عند الساعة 15:15، والجزر الثاني عند الساعة 03:27.

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